​Учебники «едут» в школы

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Жанна Балыкова, Уральск

На прошлой неделе министр образования Ерлан Сагадиев зая­вил, что у Астаны, Туркес­танской и Западно-Казахстанской областей есть риск остаться в сентябре без учебников для «обновленки», так как акиматы попросту не успевают решить вопрос с их транспортировкой. Однако в управлении образования ЗКО заверили, что учебники к 1 сентября будут во всех школах. По словам руководителя отдела управления образования по ЗКО Светланы Темиргалиевой, все районы области на сегодня подписали договоры с транспортными компаниями и началась работа по отгрузке книг.

– Как положено, с 27 июня была начата процедура закупа учебников по новой программе, проведены тендеры, определены транспортировщики учебников в ЗКО. С ними на сегодня подписаны договоры на поставку книг, внесена частичная предоплата, – сообщила Светлана Темиргалиева. – У нас есть определенные сроки, согласно которым проводилась работа. По плану с 10 августа началась транспортировка книг в область. Подписаны договоры с 12 издательствами Алматы, в каждом из которых сейчас находится по одному методисту из 12 районных, областного и городского управлений образования.

– К 20 августа все учебники будут завезены по районам, затем в течение недели будут распределены по школам. К началу нового учебного года все учебники будут на партах у детей, – добавляет к сказанному специалист по государственным закупкам областного управления образования Айбек Керешов.

Кроме этого, для учеников 1-х классов и классов предшкольной подготовки будет организована бесплатная выдача хрестоматий и рабочих тетрадей.

– Рабочие тетради к учебникам бесплатно будут выдаваться только для учащихся 1-х классов и классов предшкольной подготовки. Для остальных бесплатная выдача не предусмотрена. Однако заставлять родителей приобретать эти рабочие тет­ради за свой счет в школах не будут, – отметила Светлана Темиргалиева.

Помню, в наше, как говорят, советское время школьные учебники не обновлялись годами, и хорошие непотрепанные книги выдавались в первую очередь отличникам и хорошистам. Остается порадоваться за наших детей, что у каждого из них в нынешнем году будет новенький учебник, который станет источником новых знаний.

Напомним, что в 2017/18 учебном году по обновленной прог­рамме обучались дети 1, 2, 5 и 7-х классов. В нынешнем году к ней присоединятся 3, 6, 8-е классы. Все учебники разработаны сог­ласно содержанию новой школьной программы, прошли экспертизу. Таким образом, по словам министра образования Ерлана Сагадиева, до конца 2018 года 75% детей в Казахстане будут охвачены обновленным содержанием образования.

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