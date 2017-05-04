Общество
Учебную нагрузку снизят казахстанским школьникам
Казахстанских школьников не будут заваливать домашними заданиями, вместо этого планируется ввести методу умеренной нагрузки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство образования.

Сообщается, что 24 апреля 2017 года приказом министра образования и науки РК Ерланом Сагадиевым утверждены Методические рекомендации по организации и выполнению домашнего задания в школах республики. Основу данных рекомендаций составили результаты проекта АО "Информационно-аналитический центр", реализованного с апреля по декабрь прошлого года.

"Впервые в истории казахстанской школы на уровне профильного ведомства принят документ, содержащий методику дозирования домашнего задания школьников страны. Мы надеемся, что Методические рекомендации станут действенным инструментом снижения учебной нагрузки школьников, повышения их мотивации к самостоятельной работе и, в целом, качества успеваемости", – говорится в сообщении образовательного ведомства.

В течение полугода, уточнили в МОН, под руководством директора Департамента дошкольного и среднего образования МОН Жаныл Жонтаевой, руководителя управления Талгата Жакенова, главных экспертов Кемаловой и Кабатовой рекомендации прошли всестороннее обсуждение со всеми подведомственными организациями, школами регионов и голосование через официальные вебсайты.

Напомним, в феврале Сагадиев уже сообщал, что среди мер по улучшению качества образования предлагается сократить домашние задания школьникам.

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