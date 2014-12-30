Учебные, но выглядят как настоящие Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Сообщение о том, что в одном из пунктов приема металла по улице Койгельды-батыра найдены два подозрительных предмета, похожих на снаряды, поступило в полицию вечером. Подозрительные предметы обнаружил сотрудник пункта приема металла, который сообщил о находке проезжавшему мимо экипажу дорожно-патрульной полиции. На место происшествия сразу же выехали сотрудники Енбекшинского ОП УВД Шымкента, спецподразделения «Арлан» ДВД ЮКО и саперы войсковой части ЮКО.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия, отвели людей на безопасное расстояние. Обезвреживанием находок, покрытых ржавчиной, занялись саперы спецподразделения «Арлан» и воинской части. Они-то и выяснили, что два найденных снаряда являются учебными и опасности для окружающих не представляют.

Полицейские изъяли учебные снаряды, по факту их обнаружения ведется проверка. После проведения необходимых экспертиз обнаруженные учебные снаряды будут утилизированы.



