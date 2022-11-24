Учебные полигоны десантников очистили от взрывоопасных предметов

Общество

Общая площадь разминирования на четырех полигонах составила около 25 000 гектаров.

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск

В преддверии зимнего периода обучения специалисты десантно-штурмовых войск завершили сплошную очистку полигонов и стрельбищ от взрывоопасных предметов, оставшихся после учений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДШВ.

Общая площадь разминирования на полигонах «Шошкалы», «Жетысу», «Илийский» и «Кызыл-агаш» составила около 25 000 гектаров.

Военнослужащие прошли трехдневные сборы, изучили правила поиска, обнаружения, обозначения и обращения с неразорвавшимися снарядами, минами, фрагментами боеприпасов и получили допуск к проведению работ. Ежедневно с привлекаемым личным составом проводился инструктаж по мерам безопасности. 

К сплошной очистке войсковых стрельбищ привлечены свыше 300 десантников, включая саперов и медицинских работников. Рабочие команды обеспечены индивидуальными средствами защиты и саперными костюмами. Легкий - «Сактау» - предназначен для поиска, а тяжелый - «Доспехи» - для подрывной группы. Он снабжен видеокамерой, системами воздухообмена и жизнеобеспечения.  

Все взрывоопасные предметы, обнаруженные на полигонах, уничтожены небольшими партиями на месте методом подрыва.

"На сегодня все запланированные мероприятия выполнены на 100%. При проведении работ травматизма среди личного состава не допущено. Рабочие команды строго соблюдали предписанные меры безопасности", - рассказал старший офицер направления управления боевой подготовки подполковник Мият Тауасаров.

Сплошная очистка полигонов проводится два раза в год после зимнего и летнего периодов обучения. Она предназначена для обеспечения безопасности военнослужащих при проведении занятий по боевой подготовке в ходе полевых выходов, пояснили в ДШВ.

 

 

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