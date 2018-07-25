​Учебный год не за горами

Как отметил спикер, по респуб­лике к новому учебному году прием школьников осуществят 7 051 общеобразовательная школа и 255 интернатных организаций. С начала июля текущего года территориальными подразделениями Комитета охраны общественного здоровья совместно с местными исполнительными органами начата работа по оценке готовности образовательных учреждений к началу учебного года. При проверке особое внимание уделяется соблюдению санитарных норм и обеспечению оптимальных гигиенических условий.

Главный санитарный врач также поделился рекомендациями по выбору школьной формы и ранцев и рассказал о весе рюкзаков и учебников.

– Я бы хотел дать рекомендации по покупке рюкзаков или ранцев родителям. Этот очень важный вопрос залог здоровья, формирования осанки, опорно-двигательного аппарата для детей младших классов. Должна быть жесткая устойчивая конструкция, которая не будет давить на плечи. Школьные сумки должны носиться на двух лямках, которые должны быть достаточно широкими, из мягкого материала, чтобы не врезались в тело. Вес ранца или рюкзака в пустом виде не должен превышать одного килограмма, – сказал Жандарбек Бекшин. – Вес учебников для каждой возрастной группы нормируем по отдельности: для 1–4-х классов он не должен превышать 300 граммов, для 5–6-х классов – 400 граммов, для 6–7-х классов – 500 граммов, для старших классов – 600 граммов. Этот вопрос мы постоянно держим на контроле.

По его словам, превышение веса учебников приводит к сколиозу, остеохондрозу, грыже. Что касается школьной формы, то она, по его мнению, должна соответствовать гигиеническим нормативам, удельный вес синтетических материалов – не превышать необходимой нормы. Верхний слой одежды должен состоять из натуральных волокон – шерсти, хлопка, льна, содержание которых должно быть не менее 35%. Второй слой одежды – подкладка. Она должна быть полностью из натуральных материалов, в блузках и рубашках – не менее 65% хлопка, льна, вискозы.

Он также сообщил, что для решения проблем лишнего веса детских портфелей с 2017 года начата реализация проекта по обеспечению каждого школьника индивидуальным шкафом для хранения учебников, сменной обуви и спортивных принадлежностей.

– Такие меры были приняты после совместного обсуждения этой проблемы депутатской группой под председательством мажилисмена Ерсултана Бектурганова с представителями Министерства образования и науки и специалистами Комитета охраны общественного здоровья, – пояснил главный государственный санитарный врач страны.

На брифинге также было подчеркнуто, что немаловажным фактором в процессе учебного процесса служат правильный режим дня и рациональное питание школьника. Всем известно, что режим дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для первоклассников, так как помогает школьникам привыкать к новому ритму и правильно сочетать отдых и учебу. Пищевой рацион ученика должен быть сбалансированным, разнообразным и удовлетворять энергетические потребности детского организма. Доказано, что дети, которые питаются более качественно, показывают высокую успеваемость.

И здесь, по словам Жандарбека Бекшина, большое поле деятельности у членов родительских комитетов, которые могут осуществить проверку в любое время. Надо исходить из того, что несоблюдение санитарных норм и отсутствие оптимальных гигиенических условий в школе отражаются на всем: на учебном процессе, обучении, сохранении и укреп­лении здоровья детей.

– Поэтому при подготовке школ к новому учебному году просим руководителей школ принять к сведению наши рекомендации и выполнять все предписания в полном объеме, – резюмировал Жандарбек Бекшин.

Он также напомнил, что в Комитете охраны общественного здоровья на период подготовки и работы школ в учебном году будет работать «горячая линия» по номеру 8 (7172) 74-18-64, куда можно обратиться с жалобой (устно или письменно) при выявлении фактов несоответствия подготовки школ к новому учебному году, а также нарушений санитарно-технического, гигиенического содержания школ, качества организации питания и образовательного процесса.