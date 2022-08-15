Учебный год продлили для школьников в Казахстане

Продолжительность нового учебного года утвердили в Министерстве просвещения РК. Об этом стало известно на аппаратном совещании ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Так, продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся первых классов, 36 учебных недель во 2-11 классах.

Сроки каникул в новом учебном году:

Осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно;

Зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года включительно;

Весенние - с 18 по 26 марта 2023 года включительно;

Летние - с 1 июня по 1 сентября.

Таким образом, учебный год завершается 31 мая.

В первых классах предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся 7 дней - с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.

В июле сообщалось, что проект документа о сокращении летних каникул был опубликован на портале Открытые НПА.

Как объяснили в ведомстве, сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся, добавили в агентстве.