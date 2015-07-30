Ученье – свет Свежий выпуск 436 Колонку подготовил Антон СЕРОВ

Заместитель министра обороны РК генерал-майор Талгат Мухтаров поздравил выпускников и вручил свидетельства об окончании курса.

– Думаю, обретенные в Национальном университете обороны знания помогут в дальнейшем совершенствовании вашего профессионального мастерства и будут способствовать развитию Вооруженных сил в целом. Желаю всем вам удачи, здоровья и карьерного роста, – сказал он.

На сегодня послевузовское образование занимает значимое место в системе подготовки военных кадров. Оно обеспечивает эффективную систему подготовки военно-научных, научно-педагогических специалистов новой формации, способных решать вопросы совершенствования военной экономики, военного производства, военной науки и разработки новых технологий.



По канату... из вертолета

В 36-й десантно-штурмовой бригаде прошли занятия по беспарашютному спуску из вертолета Ми-17. 120 десантников выполнили учебное упражнение спуска по канату из вертолета, при этом 60 из них – в первый раз. Такие прыжки являются одним из самых быстрых способов десантирования на поле боя, доставки груза, эвакуации пострадавших из труднодоступной местности – воздушное судно опускается на высоту 10–15 метров, по спущенному канату военнослужащие десантируются один за другим.

В 36-й десантно-штурмовой бригаде АэМВ СВ ВС РК десантники прыгают раз в неделю, как по канату, так и с парашютом. По степени трудности спуски по канату подразделяются на простые и сложные. Простые – выполняемые днем на подготовленную площадку при скорости ветра у земли не более 10 м/;с. Сложные выполняются в лесной местности, на воду, лед, морское судно или лодку, крыши зданий, а также со спасательным снаряжением, при скорости ветра более 10 м/;с, ночью.



Под крышей дома своего

В военных городках ведутся работы по благо­устройству и улучшению социально-бытовых условий военнослужащих Вооруженных сил. В планах на этот год – осуществить средний и капитальный ремонт на 34 объектах в разных регионах страны.

В настоящее время в восьми военных городках, в том числе на базе войсковых частей 44803, 30217 и 32363 начат капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, ведется средний ремонт дорог еще в 26 военных городках, а также установка заградительных сооружений на 10 объектах.

Наряду с этим продолжается ремонт жилых домов военнослужащих, проживающих вне военных городков. На сегодня готов к сдаче дом на 42 квартиры общей площадью 3 390 квадратных метров в поселке Акмол, а в городе Аягоз продолжается ремонт жилого дома на 90 квартир общей площадью 5 790 кв. м. В рамках капитального ремонта здесь предусмотрена замена окон и дверей, кровли, инженерных сетей и ремонт фасада.



