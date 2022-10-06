Учение ОДКБ "Взаимодействие-2022" завершилось на базе Центра боевой подготовки спецназа

На базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения воинской части 5574 Национальной гвардии РК в Алматинская область завершилось командно-штабное учение Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2022».

В ходе них на практике были отработаны различные элементы совместной операции по локализации вооружённого конфликта по теме: «Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-азиатском регионе коллективной безопасности».

Основная цель учений – повышение уровня полевой выучки и слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности. Выработка в ходе маневров новых форм и способов выполнения задач по предназначению, а также овладение современными образцами вооружения, военной техники и специальных средств.

В первую очередь, в рамках командно-штабного учения на общем тактическом фоне проведена командно-штабная тренировка на картах оперативного штаба формирований сил с КСОР. Далее отработаны на практике действия антинаркотических подразделений по пресечению канала поставки накротических средств и самостоятельная операция по пресечению деятельности нарколаборатории в многоэтажном здании, а также проведено специальная операция по зачистке населенного пункта от НВФ. Различные действия по поисково-спасательным работам в населенном пункте с применением кинологических расчетов и ликвидация последствий утечки химических веществ на объекте «Фармацентра». Особое внимание привлекло неотложные аварийно-спасательные работы ликвидации последствий ЧС, возникших в результате ведения боевых действий. Кроме того, в плане прошли соревнования по тактико-огневой подготовке и тактико-специальные занятия с подразделениями специального назначения Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии РК, а также с участниками учений из государств-членов ОДКБ.

Одним словом, данные учения показали слаженный механизм межведомственного взаимодействия подразделений оперативного, специального назначения по отработке тактики действий борьбы с элементами терроризма и экстремизма, незаконными вооруженными формированиями, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, организации всестороннего обеспечения выполнения боевых задач.

В учениях приняли участие государства-члены ОДКБ – Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, выделенных в состав ФССН КСО.

На заключительном этапе наблюдали заместитель министра внутренних дел- главнокомандующий Национальной гвардии РК генерал-майор Еркин Ботаканов, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель начальника управления противодействия вызовам и угрозам секретариата ОДКБ генерал-лейтенант Сергей Гончар, первый заместитель начальника штаба ГУКВВ Республики Беларусь полковник Руслан Шестопалов, старший инспектор СОБ МВД Кыргызстана подполковник милиции Женишбек Дуйшекеев, начальник первого управления ГУПСпН Росгвардии полковник полиции Константин Глазков, первый заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС полковник внутренней службы Андрей Метельский.

Также в роли наблюдателей были заместитель председателя КНБ – директор Службы специального назначения «А» полковник н/б Берик Кунанбаев, советник управления проблем военной безопасности секретариата ОДКБ генерал-майор Руслан Алимов, заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов, начальник департамента Пограничной службы КНБ полковник Алибек Каюпов и начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС подполковник Кахарман Оразалин.

Во время церемонии закрытия учений состоялось награждение участников учений воинских контингентов, продемонстрировавшие отличную выучку, взаимодействие, высокое воинское мастерство.

Заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий Национальной гвардии генерал-майор Еркин Ботаканов на церемонии закрытия отметил значение ОДКБ в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств, участвующих в организации. Поэтому в ходе учения, совместными усилиями выработаны практические навыки должностных лиц органов управления по руководству группировками войск (коллективных сил) ОДКБ, освоены новые формы и способы выполнения задач, а также по применению современных образцов вооружения, военной и специальной техники, специальных средств. Участники учений показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке и действовать смело и организованно.

- Полученный передовой опыт совместных действий подразделений специального назначения Внутренних войск МВД Республики Беларусь, личного состава службы «А» КНБ РК, сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и департамента полиции Алматинской области, подразделения специального назначения «Беркут» и летного состава авиации Национальной гвардии РК способствует дальнейшему их совершенствованию в деле поддержания мира и стабильности, - сказал главнокомандующий Нацгвардией.

- Ваше мастерство, показанное на учениях – залог нашей безопасности как внутренней, так и внешней. Это залог выполнения любой поставленной задачи. В этих условиях подразделения ОДКБ должны быть с постоянной готовности к задачам по предназначению. Данные совместные учения являются высшей и наиболее эффективной формой совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, одним из важнейших средств повышения боевой готовности и полевой выучки. Желаю Всем мирного неба, все цели и задачи, которые ставятся, чтобы были успешно решены. Если вдруг придется выполнять реальные задачи, выполните их с честью и достоинством. Поздравляю с окончанием учения, - отметил на церемонии закрытия учений начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Церемония награждения завершилась прохождением торжественным маршем участников учений.

Напомним, что учения ОДКБ, направленные на обеспечение коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе, проходят с 26 сентября. Они включают маневры Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», специальное учение «Поиск-2022» с силами и средствами разведки и «Эшелон-2022» – с подразделениями материально-технического обеспечения. Активная завершающая фаза учений пройдет 7 октября в полигоне Матыбулак в Жамбылской области.