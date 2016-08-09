​Учение с увлечением

фото пресс-службы АксЗФ

Участники конкурса «Мемлекеттік тіл – мақтанышым», который стал итоговым экзаменом для заводчан, обучающихся на курсах казахского языка, пели, читали стихи, соревновались в знании нацио­нальных пословиц и поговорок.

К конкурсу готовились очень серьезно. Несколько раз в неделю сотрудники завода в своем плотном рабочем графике находят время для изучения казахского языка, выполнения домашних заданий, участия в творческих состязаниях. Учить государственный язык хочет немалое число заводчан. Для обучающихся предприятие создает все условия. А ежегодный конкурс «Мемлекеттік тіл – мақтанышым» позволяет показать полученные знания, эрудицию, уровень подготовки, творчески проявить себя.

– Смотр знаний популяризирует среди заводчан изучение государственного языка, – говорит переводчик АксЗФ Жулдыз Аязбаева. – Это хорошая возможность собрать вместе все группы. Они же не видятся друг с другом в процессе обучения, так как время занятий разное. А на конкурсе знакомятся, активно общаются. Нам, преподавателям, очень важно на завершающем этапе их всех отметить, поощрить. И показанные учениками знания – лучший подарок.

Победу в конкурсе одержали участники команды «Независимость», а лучшими учениками за год признаны слесарь КИПиА Анастасия Чернецова, газорезчик цеха по ремонту металлургического оборудования Салихжан Ахметов, делопроизводитель и дробильщик цеха подготовки шихты Евгения Хворова и Радислав Сиетов. Отличники получили благодарственные письма и денежные премии. А главное – закрепили свои знания.