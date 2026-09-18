Ученик устроил стрельбу в школе на Филиппинах

Погибли три человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городе Банга в филиппинской провинции Южный Котабато школьник открыл стрельбу. Три человека, включая нападавшего, погибли. Еще восемь получили ранения. Об этом сообщил мэр города Альберт Паленсия.

Стрельба произошла в Национальной средней школе. По словам мэра, нападавшим оказался учащийся. После совершения преступления он застрелился. Все жертвы — несовершеннолетние. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее губернатор провинции Южный Котабато Рейнальдо Тамайо сообщал об одном погибшем и четырех пострадавших. Агентство AFP со ссылкой на видеозапись инцидента отмечало, что нападавших могло быть двое.

Это третий случай стрельбы в школах на Филиппинах за несколько месяцев, отмечает Reuters. Последнее из них произошло в июне. Тогда при нападении в средней школе в Таклобане погибли как минимум трое учеников, еще около 20 получили ранения. Стрелявшим также оказался один из учеников.