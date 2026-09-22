Ученик устроил стрельбу в турецкой школе

Происшествия,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Пострадали, по меньшей мере, 10 школьников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У Анатолийского технического лицея имени Ниязи Узмеза в турецкой провинции Маниса произошла стрельба, в результате пострадали 10 школьников, двое из которых находятся в критическом состоянии. Об этом 22 сентября сообщила газета Sözcü.

«Все пострадавшие в результате нападения — ученики. Двое из них находятся в критическом состоянии, остальные получили ранения из дробовика», — уточняется в публикации.

Пострадавшим детям от 14 до 17 лет, они доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Подозреваемого, сбежавшего с места преступления, уже задержали. Им оказался 16-летний ученик девятого класса. По факту произошедшего начато расследование. Информация о стрельбе поступила около 7:59 по местному времени 22 сентября. На место происшествия направили полицию и машины скорой помощи.

 

#Турция #школа #стрельба

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