Ученик устроил стрельбу в турецкой школе

Пострадали, по меньшей мере, 10 школьников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У Анатолийского технического лицея имени Ниязи Узмеза в турецкой провинции Маниса произошла стрельба, в результате пострадали 10 школьников, двое из которых находятся в критическом состоянии. Об этом 22 сентября сообщила газета Sözcü.

«Все пострадавшие в результате нападения — ученики. Двое из них находятся в критическом состоянии, остальные получили ранения из дробовика», — уточняется в публикации.

Пострадавшим детям от 14 до 17 лет, они доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Подозреваемого, сбежавшего с места преступления, уже задержали. Им оказался 16-летний ученик девятого класса. По факту произошедшего начато расследование. Информация о стрельбе поступила около 7:59 по местному времени 22 сентября. На место происшествия направили полицию и машины скорой помощи.