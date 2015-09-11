Экономика
Ученикам младших классов в Астане предоставят бесплатное питание
Маслихат Астаны утвердил изменения в бюджет 2015 года, которые предусматривают выделение средств на организацию бесплатного школьного питания для учеников младших классов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

"На 2015 год управлению образования Астаны из местного бюджета будет выделен 1 млрд 162 млн тенге. Из них 1 млрд 93 млн пойдет на обеспечение бесплатным питанием учащихся 1–4 классов. Кроме того, 21 млн тенге выделен на закупку дизельного топлива для автономного отопления школ, а остальная сумма пойдет на закупку учебников", – указывается в сообщении.

Напомним, в феврале текущего года на расширенном заседании Правительства Нурсултан Назарбаев заявил, что каждый родитель должен сам нести траты на питание своего чада. 

"Что, родители не могут своему ребенку оплатить питание? Мы все учились, на карманные расходы давали, на переменах булочку и кефир покупали и жили на этом деле. Государство полностью на себя берет образование, преподавателей, учебники, школы, но на это дело родители должны тратиться. Поэтому здесь давайте разумно подойдем. Не просто взять и отрезать все, а дифференцированно", – пояснил тогда Президент.

В начале июня Правительство приняло постановление об отмене бесплатного школьного питания. Высвободившиеся средства будут направлены на питание сирот и детей из малоимущих семей.

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