Ученики пяти шымкентских школ вынуждены учиться шесть дней в неделю

Пятидневка не для всех

218 из 223 шымкентских школ перейдут на пятидневную систему обучения. В прошлом учебном году в Шымкенте ученики 157 школ обучались по пятидневке, а 46 – шесть дней в неделю.

Уроки в субботу по-прежнему будут проводиться в тех школах, где занятия организуют в три смены. Как правило, это очень переполненные школы, расположенные в центре города или густонаселенных микрорайонах. К примеру, в школе-гимназии № 1 им. А. С. Пушкина число учеников почти на две тысячи превышает проектную мощность учебного заведения. В этом году набрали 10 первых классов. Это меньше, чем обычно, но желающих учиться здесь было в разы больше. Поэтому многим приходится отказывать, записывая только тех детей, которые живут в близлежащих микрорайонах.

Школа рассчитана на 900 детей, а учатся здесь 3 800. Построить дополнительное здание, чтобы разгрузить учебное заведение, возможности нет – территория не позволяет. Руководству школы уже не первый год приходится ломать голову, как разместить всех. Из-за большого количества учеников стали даже переоборудовать под классы другие помещения. В новом учебном году решено взять в аренду дополнительное здание.

К большому количеству новичков сейчас готовятся и в других школах Шымкента. И это неудивительно, ведь 1 сентября за парты в городе сядут более 28 тыс. первоклассников. Это на три тысячи больше, чем в прошлом учебном году.

Избавиться от трехсменных школ в Шымкенте планируют через год. Пока же директорам учебных заведений рекомендовано ограничить набор в первые классы, а родителям советуют отдавать детей в частные школы, которые работают в рамках госзаказа подушевого финансирования.

Чтобы сократить количество трехсменных школ, за счет бюджета построено четыре дополнительных здания к государственным школам. Строительство велось на территории перегруженных учебных заведений, где для этого удалось найти подходящий земельный участок. Новые корпуса на 300 учащихся появились в средних школах № 47 и № 48, на 375 учеников – в школах № 38 и № 80.

Они стали хорошим подспорьем, чтобы уменьшить нагрузку на существующие здания. К примеру, проектная мощность школы-гимназии № 47 им. Т. Тажибаева рассчитана на 1 176 детей, а по факту в ней обучаются более 2 500 учеников. В первые классы здесь набрали 200 учеников. Учиться они вместе с остальными начальными классами будут в новом корпусе.

Кроме того, на капремонт пяти шымкентских школ в этом году из городского бюджета выделено 2,5 млрд тенге. В следующем году планируется отремонтировать еще 10 учебных заведений и три детских сада.

В общей средней школе № 11 им. А. Навои 30 лет не было капитального ремонта. Теперь здесь обновили фасад и внутреннюю отделку, заменили электропроводку и систему отопления, выделили средства на материально-техническое оснащение – школьную мебель и технику.

На протяжении всего лета аким Шымкента Мурат Айтенов неоднократно посещал строительные площадки, чтобы лично проверить темпы и качество строительных работ. Не раз ему приходилось делать замечания, говоря о недоработках и откровенной халтуре.

– Школа – это место, где дети должны получать качественное и безопасное образование, – сказал Мурат Айтенов строителям и руководителям учреждений образования во время объез­дов. – Эти требования должны быть выполнены во всех школах, включая частные учебные заведения, каждое из которых обязано пройти лицензирование. Для качественного образования в соответствии с комплексным планом в Шымкенте за пять лет вплоть до 2025 года запланировано строительство 101 школы на 86 079 мест.

В 2021-м введено в эксплуатацию 25 школ на 11 764 места. В результате в новом учебном году проблема аварийных школ полностью исчезла, а количество трехсменных снизилось с 14 до пяти. В 2022-м ведется строительство 34 школ, из них 10 объектов перешли с 2021 года, 24 только начаты.

До конца года планируется сдать в эксплуатацию 24 школы, среди которых 20 возведены за счет частных инвестиций. Тем самым доля частных школ заметно выросла и вывела город в лидеры по их количеству.

К примеру, в микрорайоне «Асар» свои двери 1 сентября откроет школа «Keremet-City» на 500 мест, интеллектуальная общая средняя школа «Нуртас» на 240 мест и «PARASAT AJ» в микрорайоне «Акжаик», школа «Жас-Дарын-5» на 300 мест в микрорайоне «Нурсат». Частники строят школы в основном там, где существующие переполнены, помогая тем самым государству решить проблему обеспечения школьников посадочными местами.

Все они оснащены достаточным количеством учебных кабинетов с необходимым оборудованием, библиотеками, столовыми, конференц- и актовыми залами, медицинскими кабинетами, спортивными залами и инвентарем.

Из бюджета выделены средства на обновление и оснащение государственных образовательных учреждений. При этом большое внимание уделяется спортивному и творческому развитию детей. К примеру, за прошедший учебный год в 28 школах установили типовые спортивные площадки, оснастили 178 кабинетов интерактивными панелями, в школах запус­тили современные кабинеты робототехники и STEM.