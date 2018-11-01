Ученица колледжа в Узбекистане рассказала о том, как выбирались жертвы изнасилований

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Фото: pixabay.com
Пять учащихся Кокандского колледжа в Ферганской области, которые предположительно стали жертвами сексуального насилия, были допрошены сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Турон24.

Одна из бабушек учащихся девочек беспокоится о судьбе своей внучки: "Когда моей внучке было девять месяцев, моя дочь оставила ее мне", - говорит бабушка 15-летней девочки, которая учится в этом колледже с апреля текущего года. Я люблю ее, потому что, сама воспитала. Я приезжаю из Зангиоты (под Ташкентом) два раза в месяц. В конце сентября мне сообщили, что тут происходили такие ужасные вещи. Я приехала 9 октября. Я спросил внучку: "Ты цела, никто не трогал тебя?". Она ответила: "Нет, бабушка обычно тут забирают взрослых девочек. Внучка учится в 9 классе, ей сейчас 15 лет".

Женщина по имени Светлана из Сергилийского района Ташкента пожаловалась на изменение часов приема в колледже.

"Моей дочери 17 лет, она учится здесь 11 месяцев", - говорит она. "Сначала нам вызывали наших дочерей в любое время, - сказала она. Мы сидели в зале посещений, общались и обедали. Теперь, когда в интернете вышли разные статьи, нам сказали, что можно встречаться с детьми только после 14 часов. Как нам сказали, в это время заканчивается учеба. Я не знаю, скрывает ли моя дочь что-то от меня. Когда мы разговаривали по телефону она ничего не рассказала о случившемся. Я должна поговорить с ней лицом к лицу".

Один из учителей колледжа подтвердил, что учащиеся здесь девочки подверглись сексуальному насилию, и что всем учителям и преподавателям было сказано не выходить на работу до конца следствия. Вместо них в колледж приходят учителя из других колледжей.

"Я и мой супруг работали охранниками в этом колледже", - говорит один из сотрудников. "Когда мой муж умер, меня наняли вместо него. Здесь работал мой сын в должности воспитателя. Теперь он тоже в списке подозреваемых".

Ранее СМИ сообщали о том, что несколько сотрудников Кокандского колледжа легкой промышленности для детей с проблемами здоровья и поведения подозреваются в изнасиловании учащихся. При проверке учащихся выяснилось, что одна из 16-летних студенток беременна.

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