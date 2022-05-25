Ученица подложила самодельный муляж бомбы в школу в Кокшетау

Ученица подложила муляж бомбы в школу в городе Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

24 мая в 17:50 часов в управление полиции города Кокшетау поступила информация о том, что в средней школе-лицее №2 работник техперсонала обнаружил жестяную банку с проводами.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и приданные силы полиции. Специалисты-взрывотехники и кинологи Центра кинологической службы со специально обученными служебно-розыскными собаками осмотрели внутренние помещения и прилегающую территорию учебного заведения.

Эвакуированы 20 преподавателей и 10 сотрудников технического персонала школы.

Обнаруженное устройство ликвидировали на месте, взорвав с соблюдением необходимых мер безопасности.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили, что устройство изготовила одна из учениц школы. Предварительно известно, что мотивом такого поступка стало нежелание учиться в данном учебном заведении.

По данному факту проводится дальнейшая проверка. Решается вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учет.