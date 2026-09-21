Учения ОДКБ: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Россию

Армия

Минобороны обратилось к казахстанцам с заявлением, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны Казахстана

- С 24 сентября по 3 октября на территории Российской Федерации запланировано проведение учений ОДКБ «Взаимодействие – 2026», «Поиск – 2026» и «Эшелон – 2026». В рамках подготовки и проведения учений с 21 сентября по 5 октября ведется плановое передвижение военной техники и личного состава железнодорожным транспортом по территории Республики Казахстан до станции Мисящ (Челябинская область, Россия) и обратно, - говорится в сообщении.

В ходе учений проводятся полевые занятия, в рамках которых отрабатываются вопросы перегруппировки войск, управления подразделениями и выполнения поставленных задач. Мероприятия проводятся в соответствии с утверждёнными планами боевой подготовки государств – членов ОДКБ.

Учения «Взаимодействие – 2026», «Поиск – 2026» и «Эшелон – 2026» проводятся на регулярной основе и поочерёдно на территориях государств – членов Организации, отметили в министерстве.

- Просим граждан, представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную информацию и руководствоваться сведениями, размещёнными в официальных источниках. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации, а также публикация недостоверных сведений влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - добавили в Минобороны.

#учения #техника #ОДКБ

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