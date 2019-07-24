​Учения с трагическим исходом

Как сообщают в пресс-службе Минис­терства обороны РК, этим занимаются военные полицейские и прокуроры.

– В Мангистауской области военнослужащие срочной службы воинской части 99116 С. В. Кошелев и Б. А. Жаманбаев получили травмы в результате подрыва гранаты на учебном полигоне, – отмечают в ведомстве. – В настоящее время специалисты проводят расследование. На месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-правоохранительных органов.

Согласно предварительной версии, травмы были получены в результате нарушения мер безопасности.

– Один из военнослужащих (С. В. Кошелев – Прим.) был доставлен в областную больницу в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него травматический шок. У пострадавшего была повреждена правая сторона тела, в глаз попал осколок. В процессе оперативного лечения солдату ампутировали правую руку. Второй пострадавший получил легкие травмы, в тот же день его выписали, – сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Мангис­тауской области Азамат Сарсенбаев.

По поручению министра обороны РК для оказания необходимой медицинской помощи С. В. Кошелев транс­портирован в клинику Нур-Султана.