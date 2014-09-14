Ученые: ботокс задерживает эмоциональное развитие

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Aesthetic Nursing, все больше людей младше 25 лет делают себе инъекции для разглаживания морщин. Однако подобная практика может ухудшить их способность к выражению эмоций, считают ученые.

По их словам, мимика лица влияет на наши эмоции в той же степени, в какой и отражает их, поэтому использование ботокса в молодом возрасте может задержать эмоциональное развитие.

Лечение ботоксом – одна из самых популярных косметических процедур в мире, ею пользуются миллионы людей.

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