Ученые: ботокс задерживает эмоциональное развитие Происшествия

Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Aesthetic Nursing, все больше людей младше 25 лет делают себе инъекции для разглаживания морщин. Однако подобная практика может ухудшить их способность к выражению эмоций, считают ученые.



По их словам, мимика лица влияет на наши эмоции в той же степени, в какой и отражает их, поэтому использование ботокса в молодом возрасте может задержать эмоциональное развитие.



Лечение ботоксом – одна из самых популярных косметических процедур в мире, ею пользуются миллионы людей.