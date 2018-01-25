Ученые будут использовать новый подход в поиске жизни на других планетах

Ученые намерены использовать новый подход к проблеме поиска жизни на других планетах. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances, сообщает РИА-Новости

В научном труде отмечается, что до сегодняшнего дня исследователи считали основным показателем жизни на планете наличие кислорода в атмосфере. При этом не учитывались другие важные признаки, называемые биосигнатурами, указывающие на возможное существование живых организмов на планете.

Ученые считают, что другими признаками существования жизни на планете являются достаточное количество метана и углекислого газа, наличие воды в жидком состоянии на поверхности, а также отсутствие монооксида углерода.

"Наше исследование показывает, что данная комбинация является убедительным признаком наличия жизни", – заявил один из авторов исследования, слова которого приводит The Independent.

По мнению специалистов, незначительное количество метана может образоваться в результате столкновения с астероидом и взаимодействия горных пород с водой. Однако ученые пришли к выводу, что наличие данного газа в достаточном объеме невозможно без живых организмов.

Ученые также констатируют, что метан, углекислый газ и монооксид углерода могут возникать на планете в результате крупных извержений вулканов. Однако недостаточное количество монооксида углерода в качестве биосигнатуры объясняется тем, что организмы могут использовать данный газ для поддержания жизнедеятельности, что должно привести к его дефициту на планете.

Популярное

Все
Курс на зимнюю Азиаду
Вклад в зеленый фонд Астаны
Английский акцент казахстанского футбола
Конституция в контексте развития образования и науки
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
С упором на орошение
Обеспечить транспортную доступность
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Барьер взят!
Мыслитель планетарного масштаба
Шампунь на тротуары не жалели
В Астане наградили юных журналистов
Душа народа – в струнах домбры
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Британец проплыл более 50 км в реке с крокодилами
Ташиева обвиняют в попытке госпереворота в Кыргызстане
ОАЭ выходят из ОПЕК и альянса ОПЕК+
Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Ара…

