Ученые будут использовать новый подход в поиске жизни на других планетах

Фото РИА Новости/Виталий Тимкив



В научном труде отмечается, что до сегодняшнего дня исследователи считали основным показателем жизни на планете наличие кислорода в атмосфере. При этом не учитывались другие важные признаки, называемые биосигнатурами, указывающие на возможное существование живых организмов на планете.



Ученые считают, что другими признаками существования жизни на планете являются достаточное количество метана и углекислого газа, наличие воды в жидком состоянии на поверхности, а также отсутствие монооксида углерода.



"Наше исследование показывает, что данная комбинация является убедительным признаком наличия жизни", – заявил один из авторов исследования, слова которого приводит The Independent.



По мнению специалистов, незначительное количество метана может образоваться в результате столкновения с астероидом и взаимодействия горных пород с водой. Однако ученые пришли к выводу, что наличие данного газа в достаточном объеме невозможно без живых организмов.



Ученые также констатируют, что метан, углекислый газ и монооксид углерода могут возникать на планете в результате крупных извержений вулканов. Однако недостаточное количество монооксида углерода в качестве биосигнатуры объясняется тем, что организмы могут использовать данный газ для поддержания жизнедеятельности, что должно привести к его дефициту на планете.



