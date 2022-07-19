Ученые бьют тревогу по поводу ухудшения состояния лесов на Рудном Алтае

От сухостоя до горельника…

Очаг вредителей

С весны минувшего года социальные сети заполнили резонанс­ные фото и видео сгоревшего соснового бора в Риддере. Кад­ры – удручающие, комментарии – эмоциональные. Напомним: в мае 2021-го в результате лесного пожара было уничтожено больше 270 гектаров знаменитого Риддерского бора. Огонь перекинулся на поселок Лесхоз, в котором сгорела улица с тремя десятками домов. Не обошлось без человеческих жертв. Общий ущерб составил 252,5 млн тенге.

Полтора месяца назад суд наказал 36-летнего виновника пожара реальным лишением свободы и штрафом в 125 млн тенге. А горелые стволы целый год стояли нетронутыми как шокирующая иллюстрация к пресловутому человеческому фактору. Их начали убирать только весной. Сегодня специалисты констатируют: время упущено! Промедление с санитарными рубками сгоревшего сос­няка привело к распрост­ранению опасных насекомых-вредителей.

– За год расплодились коро­еды-усачи, – дала комментарий доктор сельскохозяйственных наук, руководитель Семейского структурного подразделения республиканского Лесного селекционно-семеноводческого цент­ра Елена Борисенко. – Эти жуки размножаются в геометрической прогрессии. Пожар произошел в мае. Тепло, влажно, есть питательная база – пошла вспышка. Если вовремя не убирать сгоревшую древесину, результат всегда плачевный. Начинается заражение близлежащего здорового живого леса. Считается, что короеды живое дерево не портят. Но если существует очаг, эта территория для них – площадь питания, площадь размножения. Короед-усач – самый опасный вредитель, он наносит лесу ни с чем не сравнимый вред. И методов борьбы с ним не существует, потому что жуки прячутся в древесине. Ее не обработаешь.

По словам доктора наук, личинки короеда выгрызают деревья изнутри. Если прийти на зараженный участок, там слышится специфичный скрип – работают челюсти мириады насекомых. Там, где они «пообедали», от древесины остается только труха.

На сегодня помимо горельника вредителями поражен еще и зеленый лес в радиусе минимум 20 м. Его тоже нужно весь вырубать, и как можно скорее!

Хотя деревья выглядят здоровыми, фактически это уже больной бор, который скоро начнет вываливаться. Раньше существовала рекомендация убирать горельник в течение трех месяцев, за это время короед не успевал расплодиться и создать очаг распространения. С тех пор ничего не изменилось, научная рекомендация остается стопроцентно актуальной.

– В свое время за горельник жестко спрашивали, – пояснил исполнительный директор Ассоциации предприятий лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности Восточно-Казахстанской области Владимир Резанов. – Если его убирали позже чем через три месяца, руководителя могли строго наказать.

В памяти опытного лесопромышленника остался засушливый период 1974–1976 годов, когда крупные пожары прошли по Зыряновскому (ныне район Алтай) району. Совет министров республики тогда в считанные дни издал постановление, были выделены деньги, техника. Всем сельхозпредприятиям дали указание оказывать помощь. В итоге древесина, убранная в буквальном смысле по горячим следам и сохранившая эксплуатационные свойства, поступила на нужды народного хозяйства, принес­ла пользу. Природу уберегли от вспышки насекомых-вредителей.

– Здравый смысл говорит, и раньше так было: директор лесхоза обязан был документально зафиксировать площадь горельника, поставить в известность вышестоящие инстанции, – пояснил исполнительный директор лесной ассоциации. – И самое многое через три месяца предприятие, выиг­равшее тендер, должно было приступать к санитарной рубке.

Но сегодня у директора лесхоза нет прав самостоятельно принимать решения. Все полномочия сосредоточены в центре – в Комитете лесного хозяйства и животного мира. Пожар и так нанес лесному фонду ущерб, и он может еще вырасти из-за того, что горельник простоит целый год!

Туда-сюда-обратно

В Риддерском лесоучреждении дали подробное описание всей цепочки обязательных согласований. Процедура регламентирована Правилами отпуска древесины на корню на участках государственного лесного фонда – документом, утвержденным приказом министра сельского хозяйства в 2015 году.

Итак, по факту пожара, произошедшего 10 мая 2021 года, Комитет лесного хозяйства и животного мира назначил проверку, которая прошла с 4 по 10 июня. Дальше специалисты приступили к рекогносцировочному и детальному лесопатологическому обследованию, чтобы установить степень повреждения огнем и возможные участки распространения короеда. Следом по итогам этой работы прошли отводы участков в рубку и таксация – определение количества и качества древесины.

К 1 сентября, как предписывают правила, все материалы были сведены, сформированы и направлены в областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования. На их изучение и проверку по нормативам отведено 20 дней, дальше документацию переслали в территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира Восточно-Казахстанской области, чтобы там, в свою очередь, их тоже проверили, в том числе при необходимости с выездом на место.

Следующий этап – республиканский. Бумаги отправились в столицу, в Комитет лесного хозяйства и животного мира, причем его специалисты могли и вернуть материалы в случае, если какие-то сведения им показались недостоверными.

Только в конце декабря 2021 года появился приказ комитета о включении горельника в объемы рубок на 2022 год. То есть спустя восемь месяцев!

– Лесорубочный билет выписывается исключительно на основании приказа комитета, – пояснила заместитель директора Риддерского лесхоза Евгения Слонова. – Есть, конечно, санитарные правила, которые регламентируют работы после пожара или стихийного бедствия. Но спросите любого директора лесхоза – ни один не пойдет на то, чтобы рубить без разрешения из отраслевого министерства. По закону срок заготовки указывается с момента выписки и до 31 декабря текущего года. Например, мы выписали билет 5 января – предприниматель может вести заготовку с этого дня и до 31 декабря. А срок вывозки вообще дается до 1 мая следующего года.

То есть по всем лесосекам, по которым лесхоз выписал билеты в 2022 году, заготовители вправе вывозить древесину до 1 мая 2023 года. Все, что могут лесники, это рассчитывать на понимание и добрую волю представителей бизнеса.

Как пояснил директор Риддерского лесоучреждения Ерик Рамазанов, к счастью, предприниматели идут навстречу – рубят небольшими участками, неделовой лес сгребают в кучи. Как только закончится пожароопасный период и выпадет снег слоем по колено, лесхоз их сожжет. Это известный, давно используемый, санкционированный наукой способ очистки деляны от порубочных остатков и насекомых-вредителей. К весне 2023-го все 276 га, пройденные пожаром, должны быть подготовлены к содействию в восстановлении леса и лесопосадкам.

– Часть горельника до сих пор никто не выкупил, – посетовал руководитель. – Для бизнеса такие заготовки малопривлекательные. Если на тендер никто не придет, лесхозу придется вести очистку своими силами, хотя у нас не хватает ни людей, ни техники.

Что делать?

Собственный корреспондент «Казахстанской правды» выслушала многих экспертов. Все они заявили о необходимости внесения тех или иных поправок в лесное законодательство. В Риддерском и Пихтовском лесхозах обратили внимание на ситуацию с форс-мажором. Снеголом, ветровал, бурелом, пожар – при возникновении стихийных бедст­вий у лесоучреждений и обл­управления природных ресурсов должно быть право оперативно и самостоятельно принимать решения по назначению рубок. Эти полномочия нужно передать на места. По тем правилам, которые действуют сегодня, лесники вправе всего раз в год предложить корректировку по объемам рубок. Но это – полумера. Например, в случае с риддерским пожаром все проверки и отводы завершились только в августе, соответственно, возможность внести изменения оказалась упущена. Новые данные ушли лишь в план следующего года.

По словам директора Риддерского лесоучреждения Ерика Рамазанова, в свое время действовала разумная система, когда государство платило предприя­тиям за уборку горельника. Во-первых, эта работа срочная, во-вторых, сопряжена с риском получить увечье, надышаться золой и пылью. В-третьих, вмес­те с деловым лесом нужно еще вкладываться в уборку тонкого, кривого, зараженного, поврежденного – такого, который никому не нужен. Бизнес, разу­меется, работать себе в убыток не будет. Предпринимателям проще свалить неликвидную древесину в кучу, а это – очаг для распрост­ранения короеда. Другими словами, в случае форс-мажора необходимо вернуть сис­тему господдержки.

Более того, по информации Восточно-Казахстанского управления природных ресурсов и регулирования природопользования, область уже внесла в Мажилис Парламента предложение по изменению статьи 91 Лесного кодекса. На сегодня в соответствии с этой нормой у населения есть право только подать заявку в лесхоз на покупку древесины, в том чис­ле дровяной. Самостоятельно собирать валежник запрещено.

Восточноказахстанские специалисты предложили узаконить для людей право бесплатно собирать для своих нужд не лесосечную древесину, проще говоря – бурелом. Это вовсе не ноу-хау. Когда-то такая норма действовала и давала отличный результат. Люди получали возможность запастись на зиму хворостом, а лесхозы – использовать бесплатную рабочую силу, которая очищала лес от валежника, сухостоя и, соответственно, снижала пожарную опасность.

– А если еще предусмотреть, чтобы аким села имел право и возможность выделить пару грузовиков для вывоза социальных дров, то граждане собрали бы в лесу весь валежник, покончив с захламленностью лесосек, – поделились мнением специалисты. – Раньше такой порядок поощрялся. Населению охотно выписывали разрешения.

В региональной Ассоциации предприятий лесной, дерево­обрабатывающей и мебельной промышленности выступили за реформу существующей системы управления лесным хозяйством, когда лесхозы, образно говоря, пальцем не смеют пошевелить без разрешения сверху. По мнению экспертов, чрезмерная цент­рализация, введенная в начале 2000-х, сегодня стала негативным фактором.

– Для лесников основной документ – это материалы лесо­устройства, – дал комментарий Владимир Резанов. – Они прошли все экспертизы, получили утверж­дение, ими обязан руководствоваться директор лесоучреждения. На 10-летний период расписано буквально все: где рубить, сколько, что и как высаживать, способы борьбы с вредителями и так далее. В соответствии с материа­лами лесоустройства лесхоз получает финансирование и, казалось, мог бы спокойно работать. Но реально директор не может сделать ни шагу без согласования с облуправлением, а управление не может вынести ни одного решения, пока не согласует с респуб­ликанским Комитетом лесного хозяйства и животного мира. Для чего все так зарегулировано?

Необходимо как можно быстрее изменить законодательную часть и вернуть лесникам полномочия. Как заметил эксперт, над лесоучреждениями стоят восемь конт­рольно-надзорных органов! Вот пусть проверяют, наказывают, если выявят нарушения. Но лесхозам надо дать право самостоятельно принимать решения в рамках материалов лесоустройства.

Старый и больной

В целом оценка, которую ученые выставили состоянию лесов на Рудном Алтае, безрадостная. Доктор наук Елена Борисенко привела данные: 127 тыс. гектаров – такую площадь по состоянию на 1 июня 2022 года составили очаги вредителей. Помимо короедов-усачей лес заражен боярышницей – листогрызущей гусеницей, способной полностью объесть на дереве листья. Если очаг не затух, деревья уже на второй год приходят в негодность, начинается процесс их гниения, вывал.

– Нет своевременных рубок, – отметила руководитель Семейского подразделения республиканского Лесного селекционно-семеноводческого центра. – Это рубки ухода, рубки прореживания. Причина – законодательные ограничения. Все рекомендации, которые когда-то были прописаны учеными, сейчас забыты. Огромное количество грибных и гнилостных заболеваний – это стволовые гнили, корневые гнили. Когда дерево падает, начинается развитие вредителей.

Неутешительный диагноз подтвердил доктор сельскохозяйственных наук, директор Алтайского филиала Казахского НИИ лесного хозяйства и агромелиорации Андрей Калачев. Основной причиной масштабного распространения насекомых-вредителей и болезней он назвал старение лесов. По его словам, всегда в соответствии с канонами лесоводства пихтовые насаждения назначались в рубку, как только они достигали пятого класса, или возраста старше 80 лет. Этому правилу учили во всех вузах, где готовили специалистов лесного хозяйства.

– Потом вдруг возраст резко повысили до 100–120 лет, а в некоторых категориях насаждений – до 120 лет и выше, – рассказал ученый. – Но это совсем старые деревья. Для пихтовой тайги свойственна разновозрастность, дерево стоит, стареет, падает. Но когда этот процесс переходит за грань разумного и начинается вывал по 25–30 кубометров на гектар, ситуация способствует развитию серьезных заболеваний и размножению вредителей.

По мнению руководителя Алтайского филиала лесного НИИ, одной из главных задач на сегодня является снижение возраста рубок. Ученые уже работают над такой нормативной базой.

В целом государственный лес­ной фонд Восточного Казахстана превышает 3,6 млн га, в том числе лесопокрытая площадь составляет почти 1,8 млн га.