Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
2350
Галина Вологодская
Двадцать лет труда
Два атласа – «Наш край – Восточный Казахстан» для начальной школы и «Малая родина – Восточный Казахстан» для средних классов – изданы на казахском и русском языках и дают наглядное представление по темам познания мира, географии и краеведения. По словам председателя усть-каменогорского филиала Казахского географического общества доктора географических наук Анны Егориной, взяться за проект заставило само время. Пособия советского образца безнадежно отстали от обновленной школьной программы и новых учебников. Кроме того, издания прежних лет содержали нестыковки и разночтения.