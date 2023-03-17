Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране

– Была проделана огромная работа, – рассказала Анна Васильевна. – Для каждой карты сначала создавали макет, затем делали проект. Авторский ва­риант рисовали вручную, потому что такой работы никто до нас не проводил, взять что-то готовое было неоткуда. Эскиз дальше переводили в электронный рисунок, вносили правки – условные обозначения, знаки, цвета, диаграммы, масштаб. Прежде чем отправить черновики в архив, выверялся каждый нюанс.

Команда ученых разработала карты разной тематики – от климата и продолжительности светового дня до тектоники и изменения ландшафтов под воздействием антропогенного фактора. Каждый рисунок основан на банке научных данных и многолетней статистике. В свое время, например, при работе над темой антропогенного вмешательства был собран материал для геоэкологического атласа из 98 карт. Во многом выручили наб­людения и материалы, собранные в XX веке, которым сегодня буквально нет цены. Это большие таблицы с данными по климату Усть-Каменогорска, Алтая, Риддера и других уголков области.

Как с грустью отметила профессор, когда-то сообщество ученых имело возможность спокойно работать в тандеме со службой «Казгидромет». На основе их замеров исследователи могли моделировать климатические особенности, составляли прог­нозы. Сегодня, в эпоху рыночных отношений, метеорологи просят за каждую цифру оплату. Конечно, это не лучшим образом сказывается на решении научных задач.

– Атласы были созданы нашей командой на голом энтузиазме, – заметила профессор. – Этот проект никто не финансировал, ни на один тенге. Просто мы понимали, что учебное пособие необходимо в школах, его ждут учителя, он нужен учащимся. Наш восточно-казахстанский известный географ Юрий Зинченко передал, например, свои фотографии с видами области, снимки краснокнижных растений и животных совершенно безвозмездно – лишь бы в пособии были достоверные красочные иллюстрации.

Атласы полностью соответствуют темам, внесенным в школьную программу. Если в младших классах ребятишки знакомятся с понятием «рельеф», они могут посмотреть карты с различными ландшафтами Восточного Казахстана. Определить их, используя шкалу высот. Если речь идет о временах года, то в пособие включены карты, где цветом выделены самые холодные районы и самые жаркие, указаны пре­имущественные направления вет­ров, продолжительность дня, в комментариях – приметы погоды.

Для более старших классов, когда начинается изучение физической и экономической гео­графии, есть карты, дающие представление о гидроресурсах края, радиационном балансе, высоте снежного покрова, ланд­шафтах, подвергшихся измене­ниям в результате хозяйственной деятельности человека…

– Таких атласов нет больше ни в одном регионе Казахстана, – подчеркнула профессор. – В целом работа над ними велась в течение двадцати лет.

Властелин погоды

В числе последних работ профессора Егориной – любопытнейшая монография с крас­норечивым названием «Монголо-Сибирский антициклон в судьбе кочевых цивилизаций Евразии». В ходе ее подготовки географу пришлось анализировать не только погодные факторы, но и погружаться в вопросы культуры кочевников, их отношения к земле, небу, горам.

– Монголо-Сибирский анти­циклон – это «кухня» зимней погоды в Алтайско-Саянской горной стране, – рассказала автор. – Он формируется в начале сентября в Убсунурской котловине в Тыве и распространяется по двум направлениям. Одно тянется по пятидесятому градусу северной широты, где как раз стоят Усть-Каменогорск, Семей, Караганда, и уходит в Европу. Другое идет на северо-восток, в Оймякон, Хабаровский край, несет морозы до минус 50 и ниже.

Я показала, как кочевники использовали знания об антициклоне. Люди накапливали опыт, чтобы выбрать лучший способ выживания в разных климатических условиях. Они поняли, на каких пастбищах можно спрятать зимой скот от ветра, непогоды, где возможна тебеневка, то есть не бывает глубокого снега. Как использовать кормящие ландшафты, чтобы они самовосстанавливались. Все подчинено погодным ритмам.

Отдельная глава посвящена тысячелетней эволюции холодного антициклона на казахстанской части Алтая. Кроме того, автор на основе геологических данных, по срезам колец на деревьях проанализировала, как в целом менялся здешний климат, начиная с периода голоцена, то есть 12–15 тыс. лет назад. В монографии приведен большой фактический материал о бедах, которые местному населению несли неблагоприятные погодные условия. Например, джут 1923 года, засухи 1930-х годов. Затронута также современная проблема опустынивания, вызванная во многом непродуманным вмешательством человека в природу…

– Сейчас технические достижения позволяют сгладить острую зависимость от капризов погоды, – заключила географ. – Но полностью исключить влияние невозможно. Это вечный вопрос. Человечество и дальше будет зависеть от климата и его изменений.