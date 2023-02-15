Ученые ЕНУ коммерциализировали технологию по повышению урожайности

Свежий выпуск
623

Уникальный гидрогель позволит не только решить проблему дефицита почвенной влаги, но и повысить урожайность сельскохозяйственных культур, снизить расход удобрений и улучшить аэрацию почвы без риска химического загрязнения.

Фото: АО «Парк ядерных технологий» ЕНУ

Ученые АО «Парк ядерных технологий» Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева получили патент на новое изобретение и внедрили его в производство, сообщает Kazpravda.kz.

Уникальный гидрогель повышает всхожесть сельскохозяйственных культур 2 раза и урожайность в среднем на четверть.

Апробация гидрогеля проведена на территории Акмолинской области при возделывании масличных культур. Результаты полевых испытаний показали, что универсальный препарат способствует сохранению почвенной влаги, формированию более продуктивных растений, снижению расхода удобрений и повышению урожайности.

«По результатам посева льна и подсолнечника весенне-осеннего сезона с применением нашей новой разработки урожайность льна повысилась на 38,4%, подсолнечника – на 25,9%. Испытания нашего нового суперабсорбента показали большое накопление продуктивной влаги на 20-30%, увеличение роста растений на 13-27%, удлинение вегетационного периода развития растений на 5-7 дней, увеличение продуктивной кустистости растений на 25-31%. Уникальность гидрогеля заключается в его сорбционной ёмкости, которая составляет 1 к 300, т.е. 1 грамм суперабсорбента способен удержать 300 грамм воды», - отметил председатель правления АО «Парк ядерных технологий» при НАО «ЕНУ им.Л.Н.Гумилева» Александр Борисенко.

Ученые ЕНУ коммерциализировали и внедрили в производство свою научную разработку. В прошлом году с частным партнером было создано совместное предприятие «BetaSorb», которое будет заниматься производством и реализацией агрогелей.

Планируемый объем продаж в 2023 году составит 500 тонн.

Идея разработки универсального агрогеля учеными ЕНУ заключается в методе радиационного сшивания. Данная обработка позволяет создавать препарат стерильным и стабильным, обеспечивая сохранение его свойств при многократных циклах заморозки и разморозки. Гидрогель разлагается по истечению эксплуатационного срока, а также обладает способностью увеличить действия удобрения.

Данный проект ученых ЕНУ представлен на Форуме по ядерному сотрудничеству в Азии (FNCA) и удостоен премии года FNCA.


 

 

Популярное

Все
Банду скотокрадов задержали в ЗКО
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
Экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
Астрономы предупредили о магнитной буре 18 февраля
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: что нового в агитационной кампании
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев
В Астане задержали вора, который "разувал" припаркованные автомобили
Премьер-министр: в Казахстане изменится структура промышленности
Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" — рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация
Премьер-министр потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству
Источник достоверности и правдивости
Крупный пожар в банном комплексе в Семее: два человека пострадали (видео)
Стало известно, какие организации намерены проводить опрос общественного мнения на выборах
Мошенник обманул родственниц на 7 млн тенге в Павлодаре
Километровая пробка образовалась на трассе в Туркестанской области (видео)
Стабфонды начали реализацию лука
Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в Астане
Зеленый свет: автомобилистам могут разрешить езду по автобусной полосе в Астане
Казахстан завоевал две медали в первый день чемпионата Азии по легкой атлетике
Народную партию Казахстана на выборах представят 52 человека
Концепцию молодежной политики и развития образования рассмотрели в Правительстве
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Землетрясение произошло в Казахстане
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Еще раз о кино
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история

Читайте также

Сапарбаеву вручили медаль "Еңбек ардагері"
Источник достоверности и правдивости
Вахтеры, на выход!
Вопрос особой важности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]