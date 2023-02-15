Ученые ЕНУ коммерциализировали технологию по повышению урожайности

Уникальный гидрогель позволит не только решить проблему дефицита почвенной влаги, но и повысить урожайность сельскохозяйственных культур, снизить расход удобрений и улучшить аэрацию почвы без риска химического загрязнения.

Фото: АО «Парк ядерных технологий» ЕНУ

Ученые АО «Парк ядерных технологий» Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева получили патент на новое изобретение и внедрили его в производство, сообщает Kazpravda.kz.

Уникальный гидрогель повышает всхожесть сельскохозяйственных культур 2 раза и урожайность в среднем на четверть.

Апробация гидрогеля проведена на территории Акмолинской области при возделывании масличных культур. Результаты полевых испытаний показали, что универсальный препарат способствует сохранению почвенной влаги, формированию более продуктивных растений, снижению расхода удобрений и повышению урожайности.

«По результатам посева льна и подсолнечника весенне-осеннего сезона с применением нашей новой разработки урожайность льна повысилась на 38,4%, подсолнечника – на 25,9%. Испытания нашего нового суперабсорбента показали большое накопление продуктивной влаги на 20-30%, увеличение роста растений на 13-27%, удлинение вегетационного периода развития растений на 5-7 дней, увеличение продуктивной кустистости растений на 25-31%. Уникальность гидрогеля заключается в его сорбционной ёмкости, которая составляет 1 к 300, т.е. 1 грамм суперабсорбента способен удержать 300 грамм воды», - отметил председатель правления АО «Парк ядерных технологий» при НАО «ЕНУ им.Л.Н.Гумилева» Александр Борисенко.

Ученые ЕНУ коммерциализировали и внедрили в производство свою научную разработку. В прошлом году с частным партнером было создано совместное предприятие «BetaSorb», которое будет заниматься производством и реализацией агрогелей.

Планируемый объем продаж в 2023 году составит 500 тонн.

Идея разработки универсального агрогеля учеными ЕНУ заключается в методе радиационного сшивания. Данная обработка позволяет создавать препарат стерильным и стабильным, обеспечивая сохранение его свойств при многократных циклах заморозки и разморозки. Гидрогель разлагается по истечению эксплуатационного срока, а также обладает способностью увеличить действия удобрения.

Данный проект ученых ЕНУ представлен на Форуме по ядерному сотрудничеству в Азии (FNCA) и удостоен премии года FNCA.



