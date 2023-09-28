Ученые ЕНУ на 40% повысили теплостойкость кабельно-проводниковой продукции

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Ученые АО «Парк ядерных технологий» при ЕНУ им.Л.Н. Гумилева увеличили теплостойкость полимерной кабельной изоляции на 40%.  Этот метод является инновационным в отечественном кабельно-проводниковом производстве.

Ученые ЕНУ совместно с производителями использовали способ радиационного сшивания. Новая технология создана с помощью промышленного ускорителя электронов ЭЛВ-4 и применяется при производстве фотовольтаических и нефтепогружных кабелей.

«Нами достигнута предварительная договоренность с потребителями радиационно-модифицированной кабельной продукции. Одним из перспективных направлений использования видов кабеля может стать АЭС. В целом, область применения кабелей широка: фотовольтаические - применяются для подключения подвижных и стационарных компонентов (солнечные модули, приборы и пр.) фотоэлектрических систем, нефтепогружные - для подачи электроэнергии к погружным электродвигателям нефтяных и водоподъемных установок и применяется для откачивания нефти при бурении скважин. Вследствие специфики эксплуатации их изоляция должна выдерживать высокую температуру и давление, а также быть оснащенной броней из стальной ленты», - отмечает начальник проектной группы АО «Парка ядерных технологий» при ЕНУ Азат Нуркасимов.  

Сейчас ученые планируют наладить производство высокотемпературных саморегулирующихся нагревательных кабелей для нефтяной и газовой промышленности. Новый вид продукции станет более энергоэффективным, а также не требует установки терморегулирующих устройств.

«Такие инновационные кабели могут регулировать сопротивление в зависимости от окружающей температуры. Если говорить простыми словами, кабель нагревается, если вокруг холодно, и охлаждается, если температура окружающей среды становится выше. Такой кабель не перегревается, является энергоэффективным и не требует никаких терморегулирующих устройств. Для создания подобной кабельной продукции будут использованы наноструктурные материалы», - подчеркнул ученый.

Сейчас продукция ученых находится на стадии сертификации. 

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