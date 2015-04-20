Ученые: Facebook негативно влияет на самооценку женщин

Группа ученых из Университета Западной Англии в Бристоле во главе с профессором Филиппой Дидрихс в ходе многолетних наблюдений и исследований обнаружили, что социальные сети крайне негативно влияют на самооценку и самоощущение представительниц слабого пола, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт.
Женщины и девушки, постоянно проводящие время в социальных сетях за чтением журналов и просмотром новостей, по мнению специалистов, более подвержены такому феномену, как самоовеществление, чем остальные женщины. Данный феномен подразумевает под собой то, что женщина постоянно сравнивает свою внешность с другими женщинами в соцсетях, передает РИА Новости
.
В первую очередь, считают исследователи, это касается социальной сети Facebook. В ходе наблюдения за женщинами и девушками, активно пользующимися Facebook на протяжении некоторого времени, выяснилось, что они стали склонны воспринимать себя как вещь, сексуальную игрушку для мужчин, и внешняя привлекательность для представительниц слабого пола стала определяющим фактором.
Стоит отметить, что ни телевидение, ни Интернет, ни клипы музыкальных исполнителей не оказывали на женщин такого негативного влияния, утверждают ученые.