Ученые из Института истории государства КН МОН РК выехали в экспедицию

Культура
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Дулат Молдабаев
В Нур-Султане стартовала научно-разведывательная экспедиция "Улькаяк – 2021", организованная под патронажем Института истории государства КН МОН РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам ее руководителя, старшего научного сотрудника Института истории государства КН МОН РК Гизата Табулдина, главной целью поездки станет фиксация, замеры и описание сохранившихся остатков военно-стратегических укреплений наших предков, согласно исследованию топографических карт XIX века Омского военно-топографического отдела.

Ученые обследуют такие крепости XV-XVI века, как Орманбет на территории Атбасарского района, Джаркаинская цитадель. На пути экспедиции лежат гунские поселения в долине среднего течения реки Есиль, мемориальный комплекс в месте погребения Абулхаир хана на берегу реки Улькаяк.

- Мы проверим, как достоверно отразили географию того времени военные топографы и насколько их сведения соответствуют исторической действительности, - говорит Гизат Табулдин. - Такие задачи мы поставили себе на ближайшие 4-5 дней.

Топографические карты XIX века были составлены военными топографами Омского гарнизона, которые на протяжении многих лет вели топосъемку всей территории казахской степи, и эти десятиверстные карты запечатлели исконно казахскую ландшафтную топонимику, гидронимику. Обращает внимание, что множество географических названий связано с именами батыров, султанов и ханов. Объяснить это можно тем, что в рассматриваемое время степняки вели периодические военные действия против внешнего врага, отстаивая свои земли на востоке, западе, юге и севере страны. В казахской истории этот период получил название «жаугершілік заманы». Таким образом, восстанавливая и возрождая топонимику на основе географических карт второй половины XIX века, составленных российскими военными топографами, знакомясь с рельефом местности, описанным нашими предками, мы получаем возможность увековечить исконно казахские топонимические единицы Отечества.

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