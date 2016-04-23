Ученые из США решили оживить мертвый мозг человека
Американская биотехнологическая компания Bioquark планирует доказать, что смерть мозга не является необратимой, и разработать технологии "оживления" главного органа человеческого организма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
"Хотя люди лишены особых возможностей регенерации центральной нервной системы, многие виды (амфибии, планарии и некоторые рыбы) могут чинить и оживлять участки своего мозга и его стволовой части даже после опасных для жизни травм", – заявил руководитель компании Айра Пасторон.
Пастор и ее коллеги запустили проект ReAnima для исследования потенциала последних биомедицинских технологий для "реанимации" головного мозга.
Ученые начнут клинические испытания с участием людей, которых в США и Великобритании официально признали мертвыми, но продолжают поддерживать в вегетативном состоянии ("живые трупы").
Разрешения на первый этап клинических испытаний уже получены. Первые результаты ожидаются уже через два – три месяца.