Ученые Kozybayev University разработали технологию повышения долговечности дорожного покрытия

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил развитие инфраструктуры, повышение качества автомобильных дорог и внедрение отечественных научных разработок в производство в числе приоритетных задач.

Фото: Министерство науки и высшего образования

Особую актуальность эти направления приобретают в условиях реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая инициативу «Народная стройка» и расширение автомобильной трассы Кокшетау-Петропавловск.

Ученые Северо-Казахстанского университета имени М.Козыбаева разработали технологию модификации дорожного битума с использованием вторичного промышленного сырья. Разработка направлена на повышение прочности и долговечности асфальтобетонного покрытия, а также рациональное использование промышленных отходов. Технология уже прошла лабораторные испытания и апробацию на опытном участке автомобильной дороги в Северо-Казахстанской области.

Научные исследования проводились в 2023-2025 годах при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РК. Работа по практическому внедрению технологии осуществляется по поручению акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова при участии профильных дорожных организаций региона.

Научную группу возглавляет кандидат химических наук, профессор СКУ Антонина Дюрягина. В основе технологии – применение предварительно очищенной отработанной герметизирующей жидкости теплоэлектроцентралей и специальной добавки, синтезированной учеными университета из отходов нефтехимического производства. Такое решение позволяет улучшить эксплуатационные характеристики битума и обеспечить повторное использование промышленного сырья.

«Наша задача заключалась в создании технологии, способной повысить качество и долговечность дорожного покрытия с учетом климатических условий Казахстана. При этом мы стремились найти эффективное применение промышленным отходам, превратив их во вторичное сырье для производства строительных материалов. Таким образом, разработка объединяет научный, практический и экологический подходы», – отметила Антонина Дюрягина.

На первом этапе исследователи определили оптимальный состав модифицирующих добавок и изучили их влияние на свойства битума и асфальтобетона. Полученные результаты прошли проверку в независимой аккредитованной лаборатории «Стройэксперт».

Испытания показали, что водопоглощение модифицированного асфальтобетона снизилось на 35%, а прочность после водонасыщения увеличилась почти на 50% по сравнению с контрольными образцами. Кроме того, улучшились показатели термостойкости материала.

Следующим этапом стала апробация технологии в производственных условиях. На асфальтобетонном заводе изготовили 40 тонн модифицированного битума, который использовали при устройстве опытного участка автомобильной дороги Каракога – Петропавловск протяженностью 200 метров. Лабораторные исследования отобранных образцов подтвердили соответствие покрытия нормативным требованиям.

Практическая реализация проекта осуществляется при поддержке дорожных организаций региона. Северо-Казахстанский филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» предоставил участок автомобильной дороги для проведения испытаний, а Северо-Казахстанский филиал РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» обеспечил возможность безвозмездного проведения необходимых лабораторных исследований.

«Для нас было принципиально важно довести научную разработку до практического применения. Мы прошли путь от лабораторных исследований до производства промышленной партии материала и устройства опытного дорожного участка. Теперь предстоит оценить эксплуатационные характеристики покрытия в реальных климатических условиях и определить перспективы дальнейшего внедрения технологии», – подчеркнула заведующая кафедрой «Химия и химические технологии», ассоциированный профессор Юлия Бызова.

После осенне-зимнего и весеннего периодов специалисты проведут мониторинг состояния опытного участка, оценят наличие трещин, колейности и других дефектов, а также изменения прочности и водостойкости покрытия. Полученные результаты сравнят с показателями контрольного участка, что позволит определить эффективность технологии в реальных условиях эксплуатации.

Разработка обладает и экологическим потенциалом. По расчетам исследователей, при ежегодной переработке 10 тыс. тонн битума возможно использование до 10 тонн вторичного промышленного сырья. Это позволит сократить объемы отходов, требующих утилизации, и соответствует задачам общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» по рациональному использованию ресурсов и снижению воздействия на окружающую среду.

Дальнейшее внедрение технологии будет зависеть от результатов мониторинга и прохождения необходимых процедур допуска к применению в дорожном строительстве. При подтверждении эффективности разработка может получить широкое применение при строительстве и ремонте автомобильных дорог Казахстана.