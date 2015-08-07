Ученые нашли способ взломать неподключенный к Сети компьютер

Происшествия
Марат Манаспаев
Фото: Олег Харсеев/"Коммерсантъ"
Группа израильских ученых продемонстрировала, как можно украсть данные с неподключенных к интернету компьютеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Об этом сообщает издание PC World.

Созданное ими вредоносное ПО GSMem может извлечь информацию и передать ее на мобильный телефон поблизости. Исследователи из университета Бен-Гуриона пояснили, что взломать компьютер можно, например, запустив на него вирус через съемный носитель данных. Израильтяне предполагают, что именно таким путем вирус Stuxnet попал в систему и чуть не сорвал работу завода по обогащению урана в Иране в январе 2015 года.

Заразившее компьютер ПО начинает контролировать обмен сигналами между процессором и памятью машины и создавать радиоволны в частотах GSM, UMTS и LTE, которые может принять любое находящееся поблизости мобильное устройство. Телефон должен находиться на расстоянии до 5 метров от компьютера, скорость передачи информации составляет 1–2 бита в секунду. Несмотря на то, что она может показаться низкой, такой скорости хватает для того, чтобы получить пароли или ключи шифрования для дальнейшего доступа к массивам конфиденциальной информации.

Для своего эксперимента израильтяне выбрали в качестве внешнего приемника выпущенный девять лет назад мобильный телефон Motorola C123. Причина в том, что большинство технологических компаний, а также государственных учреждений, работающих с секретной информацией, запрещает сотрудникам и посетителям, получающим доступ к хранилищам конфиденциальной информации, пользоваться современными смартфонами, однако прямого запрета на использование более ранних моделей мобильных телефонов в регламенте не предусмотрено. Если заменить использованную в экспериментах израильских исследователей Motorola смартфоном последнего поколения с мощной антенной, то скорость передачи данных и расстояние между устройством и компьютером можно значительно увеличить.

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