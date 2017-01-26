

"Мы обнаружили, что в плотных бактериальных суспензиях миллионы подвижных клеток могут самоорганизовываться, в результате чего возникает очень активное коллективное осцилляторное движение. В то же время отдельные клетки перемещаются беспорядочным образом, не проявляя явных периодических колебаний, а лишь часто, резко и случайно меняя направление движения", – говорится в исследовании.



Таким образом, хотя сначала кажется, что каждая клетка движется, как и куда ей хочется, при наблюдении за всей группой прослеживается синхронизированное движение.



Изучение подобного поведения в многоклеточных системах необходимо для понимания множества биологических процессов, таких как формирование органов тела и эмбрионов, регуляция нейронных сетей.



"Выявленные коллективные колебания представляют собой первый известный случай слабой синхронизации случайных траекторий. Это поможет нам лучше понимать физику самоорганизации в неравновесных системах. Механизм возникновения этой слабой синхронизации из локальных взаимодействий пригодится при создании новых стратегий проектирования роботов, способных выполнять коллективные задачи без централизованного управления", - подчеркивается в пресс-релизе Китайского университета Гонконга.



Данное исследование базируется на результатах экспериментальных наблюдений за бактериальными группами, а также на математической модели, разработанной учеными из Франции и КНР, которая разъяснила суть отношений между отдельными клетками.



Ученые нашли "танцующие" бактерии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС Международная группа ученых под руководством биофизиков из Китайского университета Гонконга обнаружила необычное для бактерий скоординированное поведение, похожее на танец в стиле "флешмоб".Понимание его пускового механизма пригодится и в робототехнике, и при изучении формирования эмбрионов, в микробиологии и биомедицине. Результаты исследования опубликованы на днях в электронной версии журнала Nature.