Ученые назвали чипсы самой вкусной едой для человека

Чипсы являются самой вкусной едой для человека. К такому выводу пришли исследователи из Германии, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на информагентства.
Ученые провели эксперимент над крысами, предварительно разделив их на две группы. Одной давали неограниченное количество стандартного корма, а другой – корм с соотношением углеводов и жиров 35% на 65%, таким, как у картофельных чипсов.
Во время исследования ученые заметили, что грызуны второй группы поедают пищу намного охотнее, буквально не контролируя себя. Также во время эксперимента ученые отследили активность мозга животных с помощью МРТ. Выяснилось, что у крыс, поедающих пищу, близкую по составу к чипсам, повышался уровень гормона удовольствия – дофамина.
Таким образом, именно сочетание углеводов и жиров 35% на 65% объясняет любовь человека к чипсам. Такое же сочетание имеют шоколад и арахисовое масло.