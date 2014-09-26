Ученые назвали идеальный и самый привлекательный для противоположного пола женский возраст В мире 669 Марат Манаспаев

В ходе исследования эксперты из Финляндии опросили примерно 12,5 тысячи человек. Им было предложено рассказать о том, какого возраста партнера они бы для себя выбрали.



В результате, эксперты выяснили, что пиком расцвета привлекательности женщин мужчины независимо от своего возраста считают период от 23 до 28 лет. При этом, идеальный возраст для красавиц 24-25 лет.



Тем временем, прекрасная половина человечества сложнее подходит к вопросу привлекательности противоположного пола. Так, если мужчины были почти единодушны во мнении об идеальном возрасте девушек, то женщины чаще предпочитали сверстников или тех, кто немного старше. Ученые объясняют это тем, что мужчинами в этом вопросе движет эволюционный механизм, ведь в 25 лет женщины достигают пика фертильности, а это значит, что есть максимальная вероятность зачать ребенка. Ровесники же и мужчины чуть старше привлекают женщин большей стабильностью и финансовой обеспеченностью.