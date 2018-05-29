Ученые назвали лучший способ бросить курить

Общество
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Американские ученые отметили эффективность финансового вознаграждения в борьбе с курением, пишет журнал New England Journal of Medicine, передает Ria.ru.

В исследовании приняли участие около шести тысяч человек. Добровольцев разделили на группы, предлагая каждой из них разные методы избавления от вредной привычки. Одних информировали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты.

Кроме того, некоторым участникам пообещали финансовое вознаграждение: тем, кто сможет воздержаться от курения в течение шести месяцев, пообещали выплатить по 600 долларов.

Как и ожидалось, участники, которым предлагали деньги, показали наилучшие результаты. Число бросивших курить "традиционными" способами составило от 0,5 до одного процента, в то время как заинтересованные участники справились с заданием в несколько раз лучше. По мнению исследователей, это говорит о неэффективности распространенных способов избавления от никотиновой зависимости.

Ученые полагают, что подобный метод может пригодиться компаниям, помогающим сотрудникам избавляться от вредных привычек. Отмечается, что финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом.

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