Ученые назвали объем кофе для снижения риска преждевременной смерти

Ученые определили, что три чашки молотого кофе каждый день снижают риск преждевременной смерти на 12%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Iz.ru.
Как пишет The Sun, врачи университета Земмельвейса в Будапеште и Лондонского университета королевы Марии провели исследование, на протяжении 11 лет специалисты изучали привычки британцев. Выяснилось, что три чашки молотого кофе в день снизили риск преждевременной смерти на 12%.
Кроме того, по данным ученых, эти же три чашки в день снизили риск смерти от сердечных заболеваний — на 17%, а от инсульта — на 21%.
При этом, как уточнили врачи, подобные показатели являются следствием улучшения общего состояния здоровья из-за кофе.
Однако речь идет о молотом кофе, а не растворимом, заключили врачи. При этом важно проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
Как пишет The Sun, врачи университета Земмельвейса в Будапеште и Лондонского университета королевы Марии провели исследование, на протяжении 11 лет специалисты изучали привычки британцев. Выяснилось, что три чашки молотого кофе в день снизили риск преждевременной смерти на 12%.
Кроме того, по данным ученых, эти же три чашки в день снизили риск смерти от сердечных заболеваний — на 17%, а от инсульта — на 21%.
При этом, как уточнили врачи, подобные показатели являются следствием улучшения общего состояния здоровья из-за кофе.
Однако речь идет о молотом кофе, а не растворимом, заключили врачи. При этом важно проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.