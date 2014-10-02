Ученые объяснили причину недолговечности батарей телефонов и ноутбуков
Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nano Letters, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Массачусетского
технологического института, сообщает Лента.ру.
Литий–ионный аккумулятор – самый популярный тип аккумуляторов в таких
устройствах, как сотовые телефоны, ноутбуки, электромобили, цифровые
фотоаппараты и видеокамеры. Он представляет собой пару электродов,
разделенных пропитанным электролитом специальным материалом. Носителями
заряда в таких устройствах являются ионы лития. Проведенные с помощью
электронной микроскопии исследования транспорта зарядов в литий–ионных
аккумуляторах показали, что недолговечность батарей связана с
изменениями на их аноде.
Ученые установили, что анизотропная диффузия ионов лития на электроде приводит к возникновению локальных дислокаций
кристаллической решетки. В результате этого структура анода прекращает
быть неоднородной, что приводит к неэффективному транспорту зарядов в
нем.
Недолговечности работы литий–ионных аккумуляторов посвящено много
работ. Ученые надеются, что их исследование поможет создать новые
аккумуляторные батареи, в частности, с электродами из антимонида цинка.
В частности, оно может оказаться полезным при разработке устройств со
слоистыми электродами, в которых, по наблюдениям специалистов, изменения
в структуре кристаллической решетки проявляют себя сильнее всего.