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Ученые поддерживают
Александр Бри

Президиум Национальной Академии наук РК выступил с поддержкой реформ и политики Президента Касым-Жомарта Токаева.

Казахстанские академики также обозначили ряд требующих внимания вопросов, актуальность которых стала очевидна после недавних событий в Алма­ты и регионах.

«За последние дни в стране произошли события, которые потрясли нас. Президент РК ­Касым-Жомарт Токаев с момента своего избрания Президентом не раз сталкивался с большими трудностями, но всегда находил наиболее правильные решения. Здесь мы видим высокий авторитет Касым-Жомарта Токаева на международной арене. Это создает большую уверенность в стабильности и светлом будущем нашего государства», – отмечают академики.

Ученые также акцентировали внимание на том, что необходимо найти ответы на вопросы, почему трагедия вообще была допущена, как террористы смогли незаметно проникнуть в город и страну в таком количестве, действовать настолько организованно.

Как подчеркивается в обращении Президиума НАН РК, террористы, которые нарушили спокойствие нашего государства, и ответственные госслужащие, предавшие народ, должны получить самое строгое наказание. Также необходимо отличать молодых людей, которые по ошибке пошли на поводу у подстрекателей, от террористов. Этот вопрос, считают ученые, необходимо спокойно изучить и принять справедливое решение.

«Конечно, нельзя умолчать о сложных проблемах, существую­щих в стране. В первую очередь это коррупция, которая имеет место в обществе. Не обуздав ее, мы не сможем продвинуться вперед в своем развитии, не сможем создать сплоченное общество. Это известно из международного опыта.

Еще один из самых сложных вопросов, который надо решить в первую очередь, – кадровый вопрос. В это сложное время мы должны принять правильное решение в подборе кадров для различных государственных служб», – отмечается в сообщении Президиума НАН РК.

Академики также предлагают изучить опыт развитых стран, где руководящий работник и его заместители избираются тайным голосованием коллектива или местного населения.

С момента своего избрания Президент РК Касым-Жомарт Токаев в целях создания «слышащего» правительства страны и повышения статуса науки до 2025 года планирует довести выделяемые на науку средства до 1% от ВВП, напоминают ученые. По мнению НАН РК, это очень правильный шаг. Казахстан, как подчеркивают академики, – страна с огромной территорией и неисчерпаемыми подземными богатствами.

Если мы будем производить товары по новым технологиям, разработанными учеными, то удастся построить богатое, цивилизованное государство со зрелым обществом, развитыми наукой, знаниями и культурой.

«В такие трудные для народа суверенной страны моменты проверяется наше единство. Для нас самая главная ценность – независимость страны. Поэтому мы полностью поддерживаем реформы и политику, осуществляемые Главой государства Касым-­Жомартом Токаевым», – отмечается в обращении Президиума НАН РК.

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