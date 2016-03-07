Ученые подтвердили существование суперсимметрии

В мире
832
Азамат Сыздыкбаев
Изображение с сайта ufolog.ru
Лауреат Нобелевской премии Адам Рисс из Университета Джона Хопкинса высказал предположение, что коллаборация LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory) косвенно подтвердила существование суперсимметрии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru

Темная материя из суперсимметричных частиц, по мнению многих ученых мира, является веществом, из которого созданы первичные черные дыры. Предполагается, что подобного рода симметрия существовала на ранних этапах развития Вселенной, но в процессе ее старения она нарушилась.

Суперсимметрия предполагает удвоение числа известных элементарных частиц за счет наличия суперпартнеров. Например, для фотона – фотино, кварка – скварк, хиггса – хиггсино и так далее. Суперпартнеры должны иметь значение спина, на полуцелое число отличающееся от значения спина у исходной частицы. Считается, что в природе суперсимметрия нарушена, что привело к тому, что массы суперпартнеров значительно превышают массы их частиц.

Рисс и его коллеги считают, что первичные черные дыры попадают в интервал масс от десяти до ста солнечных. Кроме того, сигнал от их слияния может быть обнаружен исключительно при помощи гравитационного взаимодействия. По мнению ученых из Университета Джонса Хопкинса, это косвенно доказывает существование суперсимметрии.

Популярное

Все
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Войлок – дело тонкое
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Запреты vs экономика
Отырарский казан в гостях на иссыкских курганах
Что нужно знать о территориальной обороне
Тектоника геолога Оздоева: от грузчика до академика
Голос маралдинцев услышан
Шахтерское братство
Сектор Газа – в фокусе внимания
ВИЧ и беременность
Новые возможности для отечественных экспортеров
Не допустить ущемления прав
С прицелом на оперативность
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
Свыше 170 несанкционированных свалок ликвидировали в Астане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Память о последнем хане
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Битвы интеллектуалов
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
На перекрестке интересов
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Оторвал пацанов от улицы
Крематорий: удобрение вместо яда
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
«Плохиш» казахского кино
Приказ выше кодекса?

Читайте также

Миллион долларов перечислил Казахстан для народа Палестины
ВВС Иордании сбросили гумпомощь госпиталю в Газе
Северное сияние было замечено в Турции
Число погибших в секторе Газа выросло до 9,7 тыс. человек с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]