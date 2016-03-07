Ученые подтвердили существование суперсимметрии

Изображение с сайта ufolog.ru
Лауреат Нобелевской премии Адам Рисс из Университета Джона Хопкинса высказал предположение, что коллаборация LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory) косвенно подтвердила существование суперсимметрии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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Темная материя из суперсимметричных частиц, по мнению многих ученых мира, является веществом, из которого созданы первичные черные дыры. Предполагается, что подобного рода симметрия существовала на ранних этапах развития Вселенной, но в процессе ее старения она нарушилась.
Суперсимметрия предполагает удвоение числа известных элементарных частиц за счет наличия суперпартнеров. Например, для фотона – фотино, кварка – скварк, хиггса – хиггсино и так далее. Суперпартнеры должны иметь значение спина, на полуцелое число отличающееся от значения спина у исходной частицы. Считается, что в природе суперсимметрия нарушена, что привело к тому, что массы суперпартнеров значительно превышают массы их частиц.
Рисс и его коллеги считают, что первичные черные дыры попадают в интервал масс от десяти до ста солнечных. Кроме того, сигнал от их слияния может быть обнаружен исключительно при помощи гравитационного взаимодействия. По мнению ученых из Университета Джонса Хопкинса, это косвенно доказывает существование суперсимметрии.