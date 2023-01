Ученые посоветовали должникам чаще обращаться к врачам

Специалисты заметили, что не низкий кредитный рейтинг приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, а особенности здоровья отдельных людей приводят к действиям, понижающим рейтинг и, как следствие, к возникновению заболеваний. Результаты исследования представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Лента.ру. В своем исследовании ученые на примере более тысячи человек показали, что низкий кредитный рейтинг человека позволяет предположить наличие у него какого-либо сердечно-сосудистого заболевания. Врачи проследили платежеспособность людей, начиная с раннего возраста и до 38 лет."Это сводится к тому, что люди, которые не заботятся о своих деньгах, не заботятся и о своем здоровье", – сказала руководитель исследования Терри Моффитт (Terrie Moffitta). По ее словам, они провели исследование, с выводами которого согласятся страховые компании и банки.Эксперты также заметили, что индивидуальные особенности заимствования денежных средств закладываются еще в детстве. Примерно 20% связи между кредитными рейтингами и здоровьем закладывается в первые 10 лет жизни. "Мы показываем, что эти вещи приживаются в раннем возрасте", – сказал автор статьи Саломон Израэль (Salomon Israel). Недобросовестным должникам следует следить за своим здоровьем и чаще обращаться врачам – такие выводы можно сделать из исследования.Кредитный рейтинг представляет собой оценку платежеспособности заемщика, позволяющую ему в установленный срок погашать свои долговые обязательства. Оценка рейтинга получается в результате скоринга – процедуры, в которой данные о заемщике подвергаются статистической обработке специальными программами.