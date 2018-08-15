Ученые предрекли человечеству аномально жаркую пятилетку

В 2018-2022 годах температура воздуха на планете будет выше среднего, при этом число климатических рекордов со знаком "плюс" существенно возрастет, пишет Life.ru
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К такому выводу пришли ученые-климатологи из университета Бреста во Франции и из Метеорологического института Нидерландов на основе климатической модели, построенной на базе математических принципов.
По словам ученых, средняя температура воздуха в грядущую пятилетку будет выше нормы примерно на 0,1°С, что повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий. Ожидается, что ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя вода в океанах еще долго может оставаться перегретой.
Климатологи поясняют, что одним из самых неприятных последствий глобального потепления считаются именно периоды аномальной погоды, то есть недельные проливные дожди или необъяснимые периоды засухи.
К сожалению, частота подобных явлений, как предрекают специалисты, в будущем будет только расти и по мере дальнейшего развития глобального потепления охватывать все большие территории.