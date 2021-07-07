Ученые предсказали появление 22 новых мутаций коронавируса
В ближайшие четыре месяца в мире сформируются 22 мутации коронавируса. Исследование, доказывающее это, провели ученые Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Ученые опираются на математическую модель. С ее помощью уже удалось предсказать появление штамма дельта за несколько месяцев до его распространения.
Специалисты подчеркнули, что прогнозирование поможет заранее подготовиться к новым штаммам, в том числе усовершенствовать вакцины и улучшить методы лечения.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в настоящий момент является очень опасной, несмотря на уже достигнутые подвижки. В мире коронавирусом заразились почти 184 млн человек, из которых скончались около четырех млн пациентов.