Ученые представили способных эволюционировать и размножаться роботов

Происшествия
Фото: Cambridge University
Британские и швейцарские инженеры разработали саморазвивающуюся автоматическую систему, которая в силах самостоятельно улучшать выполняемую работу и создавать новых роботов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Би-би-си.

Все это звучит как завязка научно-фантастического фильма: люди создают робота, который создает новых роботов, при этом каждое следующее поколение лучше предыдущего. Однако это не фантазия, а описание того, чего добились ученые из Кембриджа и Цюриха.

Речь идет о роботе-мамаше, который выглядит как автоматический манипулятор с программным управлением. "Мамаша" восседает на столе и занимается тем, что создает собственных "малышей" в виде пластмассовых кубиков с мотором внутри.

Кубики, конечно, не такие уж и простые: они могут передвигаться. Более того, они начинают двигаться все лучше – без какого-либо вмешательства со стороны человека. "Мама-робот" складывает из них различные конфигурации и смотрит, как далеко ее детище сможет продвинуться.

Всего "мама-робот" создала 10 поколений своих малышей. Раз за разом "слепленные" роботом кубики проходят все большую дистанцию, а значит, улучшается и творение робота-создателя, который действует самостоятельно, без помощи человека. Последняя версия продвинулась на расстояние в два раза большее, чем первый "автоматический младенец".

Задумка довольно проста, но сама автоматическая система поражает своей неординарностью. Возглавлявший проект британский ученый, доктор Фумия Иида, говорит, что одной из целей было понять, как развивается живой организм. "Один из основных вопросов биологии заключается в том, как появился интеллект. Мы используем роботов, чтобы исследовать эту тайну", – сказал доктор Иида.

"В нашем представлении роботы выполняют повторяющиеся, монотонные операции, и их создают в основном для производства огромного количества одинаковых, а не индивидуальных продуктов. Но мы хотим создать роботов, у которых будут инновационные и творческие способности", - продолжает исследователь.

Другая цель проекта – создание роботов, которые могут самосовершенствоваться и приспосабливаться к новым ситуациям. Об этом рассказывает еще один участник исследований, Андре Розендо.

"Представьте себе роботов на производстве автомобилей, которые способны находить дефекты и самостоятельно их устранять, – говорит он. – Или же роботов в сельском хозяйстве, которые будут думать над тем, как улучшить методы сбора урожая, и проводить для этого соответствующие эксперименты".

Фумия Иида рассказывает, что в этот проект его привело разочарование, которое он испытал, когда увидел настоящих роботов. Они во многом проигрывали своим выдуманным собратьям из фильмов "Звездные войны" и "Звездный путь". Иида решил искать подсказку у природы, чтобы перенять у нее способы адаптации и развития для улучшения традиционных автоматических систем.

На вопрос, когда же мы сможем увидеть таких же роботов, как в научно-фантастических фильмах, доктор Иида отвечает: "До этого еще далеко, но это вполне возможно. Может быть, лет через 30".

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