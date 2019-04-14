В мире
Ученые рассказали, какие тренировки продлевают жизнь
Упражнения, направленные на развитие мышечной мощности, способствуют увеличению продолжительности жизни. Об этом на конгрессе Европейского общества кардиологов рассказала научная группа из Бразилии, передает Ria.ru.

Как выяснили специалисты, способность выполнить больше мышечной работы за короткий период связана с меньшим риском смерти от различных заболеваний. Отмечается, что в данном случае важна не просто сила, а возможность максимально применить ее за единицу времени.

Ученые провели исследование при участии 3 878 человек в возрасте от 41 до 85 лет. Все добровольцы прошли тест на максимальную мышечную мощность, результаты которого разделили на квартили. У пациентов с показателями выше среднего (третий и четвертый квартили) продолжительность жизни оказалась больше. В свою очередь, у участников с мышечной мощностью ниже среднего риск смерти повышался в четыре-тринадцать раз в зависимости от результатов

“Наше исследование впервые показывает, что люди с большей мышечной мощностью, как правило, живут дольше", – говорит автор исследования профессор Клаудио Гил Араужо.

По его словам, в тренажерном зале большинство людей думает лишь о количестве поднимаемого веса или числе повторений. Однако вместо этого необходимо сосредоточиться на скорости выполнения силовых упражнений.

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