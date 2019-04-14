Ученые рассказали, какие тренировки продлевают жизнь

По его словам, в тренажерном зале большинство людей думает лишь о количестве поднимаемого веса или числе повторений. Однако вместо этого необходимо сосредоточиться на скорости выполнения силовых упражнений.

“Наше исследование впервые показывает, что люди с большей мышечной мощностью, как правило, живут дольше", – говорит автор исследования профессор Клаудио Гил Араужо.