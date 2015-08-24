Ученые разработали метод 3D-печати прозрачного стекла
Исследовательская группа Mediated Matter разработала высокоточный метод 3D-печати прозрачного стекла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на MigNews.
Как пишет ТСН, технологию под названием G3DP создавали при участии специалистов Массачусетского технологического университета и Института Висс.
В качестве исходного сырья для печати используется готовое стекло. Его расплавляют в камере, температура внутри которой превышает 1 000 градусов. Затем стекло укладывают слоями, чтобы сформировать новый объект.
Конструкция позволяет располагать слои с высокой точностью – максимальное отклонение составило 0,44 миллиметра. Процесс работы принтера показали на видео.