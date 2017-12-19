Ученые разработали устройство, способное защитить от домогательств

Исследователи из Школы медицины Стэнфордского университета в США разработали устройство, которое позволяет подавлять активность головного мозга, предшествующее импульсивному поведению. С его помощью ученые надеются бороться с сексуальными домогательствами, вредными привычками и зависимостями, передает Ria.ru
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В своем исследовании, опубликованном на сайте учебного заведения, медики изучали так называемое прилежащее ядро мозга – область, отвечающую за ощущение удовольствия от мыслей о возможном вознаграждении. Ученым удалось выделить электрический сигнал, который возникает за несколько секунд до совершения импульсивных поступков.
В ходе экспериментов в головы подопытных мышей был вживлен электрод, который подавлял эту область мозга во время еды и не давал им получать удовольствия от жирной пищи. В результате грызуны, ранее потреблявшие калорийную еду без остановки, перестали отдавать ей предпочтение.
"Эти импульсы необходимы человеку для выживания. Они заставляют человека совершать действия для обеспечения себя едой, сексом, сном", – заявил один из авторов исследования Кейси Халперн. Он отметил, что в ряде случаев эти сигналы приводят к социально опасным действиям.
Ранее британские ученые выяснили, что посещение магазинов может приносить большее удовольствие, чем секс. В исследовании отмечается, что 84% людей, которых отнесли к "вдохновленным покупателям", получают во время шопинга большее удовлетворение, чем во время секса или победы в соревнованиях.