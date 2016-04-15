Ученые РК, США и России проводят уникальные испытания ядерных технологий

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Профессор ЕНУ, доктор физико-математических наук Кайрат Кадыржанов на брифинге в СЦК рассказал о технической реализации антиядерных инициатив Президента Казахстана, передает Kazpravda.kz.
"Указ о создании Национального ядерного центра в стране был издан спустя всего полгода после получения РК суверенитета. Благодаря той работе, которую в свое время провели казахстанские, американские и российские ученые, все, скажем так, "нехорошие люди" лишены возможности взять мазок со штолен Дегелена (Семипалатинский ядерный полигон) и узнать "рецепт" изготовления атомной бомбы. Сегодня эти штольни охраняются очень хорошо", – отметил Кадыржанов.
Помимо названого случая спикер рассказал и о том, как решалась ситуация с безопасностью на ядерных объектах в других регионах республики: "Мы закрыли ядерный реактор в Актау и перевезли его опасное топливо на территорию бывшего Семипалатинского полигона. Сейчас это топливо также тщательно охраняется".
Коснулся профессор и непосредственно современных научных разработок.
"Наши ученые совместно с американцами и россиянами провели уникальный опыт – топливо реактора Института ядерной физики в Алматы понижено до безопасного предела. Из данного топлива нельзя сделать бомбу, зато можно эксплуатировать в деле мирного атома. Такой же эксперимент мы собираемся провести затем и в Семее", – сказал Кайрат Кадыржанов.
Кроме того, спикер отметил, что за 8 лет президентства в США Барака Обамы им было проведено 4 антиядерных саммита, и на всех была отмечена "высочайшая роль Казахстана".