Ученые: Шопинг улучшает работу мозга

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Исследователи обнаружили, что у пожилых людей поход за покупками создает дополнительную нагрузку на мозг, которая позволяет им оставаться в тонусе, передает Fedpost. По их словам, наибольший положительный эффект испытывают те, кто хранит список необходимых покупок у себя в памяти.
Открытие было сделано после того, как ученые обнаружили, что пожилые люди используют дополнительные области мозга во время выбора товаров, представленных в нескольких вариантах.
"На самом деле исследование открывает невероятные перспективы, — заявила Николь Лайтхолл, руководившая исследованием. — Мы выяснили, что во время покупок пожилые люди могут задействовать области мозга, которые обычно не используются, что повышает умственную производительность".
В ходе исследования ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) — неинвазивный метод, который косвенно определяет изменения в мозговой деятельности. С ее помощью они изучили мозговую активность 20 младших взрослых (25 лет в среднем) и 22 пожилых людей (около 70 лет) во время просмотра потребительских товаров на торговых интернет-площадках.
Перед тем, как участникам было предложено совершить покупку, им продемонстрировали рейтинг каждого из товаров. Затем их попросили вспомнить рейтинг каждого продукта, и, принимая во внимание стоимость, сделать свой выбор. Некоторые варианты задач были очень простыми.
Например, участники увидели первый продукт, затем второй, и им было предложено выбрать лучший. В более сложных ситуациях испытуемым был продемонстрирован первый продукт, затем им предлагалось "купить" несколько не связанных с ним товаров, после чего демонстрировался второй, конкурирующий продукт.
В результате, молодые и пожилые участники принимали решения с одинаковой скоростью и точностью.
В дополнение к нормальной структуре мозговой активности, однако, пожилые люди использовали часть своего мозга, которая называется вентромедиальной префронтальной корой, из-за увеличения нагрузки на память.
Практическая польза от исследования может заключаться в изучении возможной стратегии по восстановлению памяти в пожилом возрасте, отмечают эксперты.
Открытие было сделано после того, как ученые обнаружили, что пожилые люди используют дополнительные области мозга во время выбора товаров, представленных в нескольких вариантах.
"На самом деле исследование открывает невероятные перспективы, — заявила Николь Лайтхолл, руководившая исследованием. — Мы выяснили, что во время покупок пожилые люди могут задействовать области мозга, которые обычно не используются, что повышает умственную производительность".
В ходе исследования ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) — неинвазивный метод, который косвенно определяет изменения в мозговой деятельности. С ее помощью они изучили мозговую активность 20 младших взрослых (25 лет в среднем) и 22 пожилых людей (около 70 лет) во время просмотра потребительских товаров на торговых интернет-площадках.
Перед тем, как участникам было предложено совершить покупку, им продемонстрировали рейтинг каждого из товаров. Затем их попросили вспомнить рейтинг каждого продукта, и, принимая во внимание стоимость, сделать свой выбор. Некоторые варианты задач были очень простыми.
Например, участники увидели первый продукт, затем второй, и им было предложено выбрать лучший. В более сложных ситуациях испытуемым был продемонстрирован первый продукт, затем им предлагалось "купить" несколько не связанных с ним товаров, после чего демонстрировался второй, конкурирующий продукт.
В результате, молодые и пожилые участники принимали решения с одинаковой скоростью и точностью.
В дополнение к нормальной структуре мозговой активности, однако, пожилые люди использовали часть своего мозга, которая называется вентромедиальной префронтальной корой, из-за увеличения нагрузки на память.
Практическая польза от исследования может заключаться в изучении возможной стратегии по восстановлению памяти в пожилом возрасте, отмечают эксперты.