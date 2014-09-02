Ученые смогли передать сообщение на восемь тыс. км при помощи "силы мысли"

В мире
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Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на The Daily Mail, описанный случай стал первым, когда людям удалось обменяться информацией фактически напрямую из мозга в мозг.

В ходе исследования, которое провели ученые, находившийся в индийском городе Тираванантапурам доброволец силой мысли отправил сообщение другому участнику эксперимента, базирующемуся в Страсбурге (Франция). Эксперимент был проведен при помощи электроэнцефалографов (ЭЭГ), регистрирующих мозговые волны.

Мысли, выраженные словами "привет" и "пока", были записаны на ЭЭГ и переведены специальной компьютерной программой в двоичный код. Этот код был передан через сеть Интернет на прибор для электрической стимуляции мозга, который снова перевел его в мозговые волны и отправил напрямую в мозг второго участника эксперимента.

Позже ученые провели подобный эксперимент на меньшем расстоянии: отправитель находился в Испании, а получатель – во Франции. По словам ученых, это первый случай отправки чужой мысли непосредственно в человеческий мозг. Авторы исследования заверяют, что совсем скоро наука достигнет такого уровня развития, что человеческий мозг сможет легко взаимодействовать с компьютерами, а новая технология найдет применение в человеко-машинных интерфейсах.

Технология считывания мозговых волн стала результатом сотрудничества между компаниями Axilum Robotics, Starlab Barcelona, университетом Барселоны и медицинской школой в Гарварде. Она активно используется в самых различных сферах, начиная от обычных компьютерных симуляторов и заканчивая управлением военной техникой.

В 2014 году в области прямого взаимодействия людей и компьютеров произошло несколько важных достижений. Яркий эксперимент, демонстрирующий возможности человеко-машинных интерфейсов, был проведен в мае немецкими учеными. Семеро пилотов управляли самолетами с помощью силы мысли. При этом им удалось выполнять маневры с "поразительной точностью". Во время компьютерной симуляции полета в условиях плохой видимости один из пилотов сумел посадить машину в нескольких метрах от запланированной точки приземления.

В июне 2014 года группа исследователей из Университета Орегона заявила, что им удалось прочесть мысли человека, зарегистрированные электроэнцефалографом, в реальном времени.

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