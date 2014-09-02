Ученые смогли передать сообщение на восемь тыс. км при помощи "силы мысли"

Как сообщает БЕЛТА
со ссылкой на The Daily Mail, описанный случай стал первым, когда людям удалось обменяться информацией
фактически напрямую из мозга в мозг.
В ходе исследования, которое провели ученые, находившийся в индийском
городе Тираванантапурам доброволец силой мысли отправил сообщение
другому участнику эксперимента, базирующемуся в Страсбурге (Франция).
Эксперимент был проведен при помощи электроэнцефалографов (ЭЭГ),
регистрирующих мозговые волны.
Мысли, выраженные словами "привет" и
"пока", были записаны на ЭЭГ и переведены специальной компьютерной
программой в двоичный код. Этот код был передан через сеть Интернет на
прибор для электрической стимуляции мозга, который снова перевел его в
мозговые волны и отправил напрямую в мозг второго участника
эксперимента.
Позже ученые провели подобный эксперимент на меньшем
расстоянии: отправитель находился в Испании, а получатель – во Франции.
По словам ученых, это первый случай отправки чужой мысли непосредственно
в человеческий мозг. Авторы исследования заверяют, что совсем скоро
наука достигнет такого уровня развития, что человеческий мозг сможет
легко взаимодействовать с компьютерами, а новая технология найдет
применение в человеко-машинных интерфейсах.
Технология считывания мозговых волн стала результатом сотрудничества
между компаниями Axilum Robotics, Starlab Barcelona, университетом
Барселоны и медицинской школой в Гарварде. Она активно используется в
самых различных сферах, начиная от обычных компьютерных симуляторов и
заканчивая управлением военной техникой.
В 2014 году в области прямого взаимодействия людей и компьютеров
произошло несколько важных достижений. Яркий эксперимент,
демонстрирующий возможности человеко-машинных интерфейсов, был проведен в
мае немецкими учеными. Семеро пилотов управляли самолетами с помощью
силы мысли. При этом им удалось выполнять маневры с "поразительной
точностью". Во время компьютерной симуляции полета в условиях плохой
видимости один из пилотов сумел посадить машину в нескольких метрах от
запланированной точки приземления.
В июне 2014 года группа
исследователей из Университета Орегона заявила, что им удалось прочесть
мысли человека, зарегистрированные электроэнцефалографом, в реальном
времени.