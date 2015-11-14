Ученые создали дырявую жидкость

Происшествия
Марат Манаспаев
Изображение: Queen's University Belfast
Ученые из Северной Ирландии разработали жидкость, молекулы которой организованы таким образом, чтобы сохранять постоянные "дыры" в веществе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Пористые материалы имеют важное значение для технологии (с их помощью изготавливают множество продуктов: от пластмассовых бутылок до топлива), однако все они были твердыми. Стюарт Джеймс (Stuart James) из Университета Квинс в Белфасте и его коллеги решили сконструировать пористую жидкость по принципу "снизу вверх". О жидкой губке сообщается в журнале Nature.

Ученые выстроили молекулу-клетку из атомов углерода, водорода, кислорода и с пустым пространством (порой) в середине. Затем эти "клетки" смешали с другой жидкостью – растворителем. Молекулы растворяющего средства были значительно крупнее "клеток" и не проникали сквозь "прутья" последних. В результате в жидкости сохранялись поры, готовые поймать более мелкие частицы (прежде всего газ).

Способная поглощать газ жидкость позволит добиться прогресса в технологии улавливания двуокиси углерода (CO2) из атмосферы планеты (в целях борьбы с глобальным потеплением). По словам Джеймса, до проверки пористой жидкости на улавливание CO2 и метана потребуется еще несколько лет исследований.

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