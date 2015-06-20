Ученые создали новое лекарство от малярии

Происшествия
Ученые создали новое лекарство от малярии, передает Kazpravda.kz.

По заявлению исследователей, препарат может использоваться как для лечения, так и для профилактики заболевания. Достаточно всего один раз воспользоваться средством, чтобы остановить размножение малярийного плазмодия на всех этапах его развития, сообщает "MED Новости".

Специалисты говорят, что новое лекарство будет стоить менее 1 доллара за ампулу. То есть препарат смогут закупить даже самые бедные страны. По словам исследователя Яна Гилберта, подобных лекарств на сегодняшний день очень мало. Препарат воздействует на основные белки возбудителя малярии, блокируя развитие и размножение и полового, и бесполого поколения малярийного плазмодия.

Кроме того, лекарство со сложным названием DDD107498 очищает клетки печени и крови от паразита. Ученые, участвовавшие в исследовании, полагают, что новый препарат решит основную проблему лечения малярии –высокую устойчивость паразита к действию лекарств. Новое средство не похоже на остальные, и в этом заключается его преимущество.

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