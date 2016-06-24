Ученые США начали разработку прививки от ВИЧ

Фото с сайта likar.info
Американские ученые начали разработку прививки от ВИЧ, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Росбалт
".
Как сообщается, ученые в США вывели "нейтрализующее антитело" под кодовым обозначением 3BNC117 из организма одного из уникальных пациентов, обладающего природным иммунитетом к ВИЧ. У подобных людей даже при заражении вирусом инфекция не развивается, а подавляется естественным путем.
По информации агентства ТАСС
, инъекции этого антитела будут использованы для подавления ВИЧ у обычных пациентов. Две группы носителей вируса прекратили принимать обычные лекарства, им были сделаны серии инъекций. У всех участников эксперимента вирусная нагрузка оставалась весьма низкой вдвое дольше нормального срока – по меньшей мере пять недель после последней прививки. Побочных эффектов не наблюдалось.
"Пока еще рано говорить о прививках для защиты здоровых людей от заражения, однако на приматах такие эксперименты уже проводились и принесли обнадеживающие результаты", – отмечается в сообщении.