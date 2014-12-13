Ученые связали аутизм с маскулинными чертами лица

Психологи из Великобритании нашли новые свидетельства в пользу распространенного наблюдения, что расстройства аутистического спектра связаны с маскулинными чертами лица. Как сообщает Лента.ру, результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Clinical Psychological Science, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Бангорского университета.
В своей работе ученые опирались на популярную теорию Саймона Барона-Коэна. Она предполагает, что расстройства аутистического спектра у ребенка возникают из-за гормональных сдвигов, происходящих в плоде вследствие повышения уровня тестостерона в организме матери во время беременности.
Ученые решили выяснить, каким образом гормональные изменения (и, следовательно, аутизм) сказываются на внешности ребенка в будущем. Для этого они создали два набора изображений, каждый из которых показывает лицо человека, имеющего низкий или высокий уровни аутизма. Лица аутистов в ходе эксперимента все респонденты оценили как более маскулинные.
Ученые отмечают два основных последствия своего открытия. Во-первых, они показали, что с клинической точки зрения имеет место существование характерного набора черт лица, которые связаны с аутизмом. Во-вторых, ученые отметили социальные последствия восприятия маскулинности (гипертрофированной мужественности): нередко за ней могут стоять расстройства аутистического спектра.
Аутизм в его классической форме предполагает расстройства в навыках социального взаимодействия и создает дополнительные барьеры для общения между людьми. Как правило, человек изначально оценивает другого с визуальной точки зрения. В случае, если такая оценка не согласуется с последующим поведением человека, взаимодействие людей может начать развиваться в существенно другом русле.